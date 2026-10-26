Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Confirmado

El divorcio del año: Lussich y Pallares no seguirán al frente de “Intrusos”

Por Redacción

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no continuarán como dupla al frente de “Intrusos”.

Tras tres años al aire en diferentes etapas del programa, la dupla que reemplazó a Rial en 2021 y que regresó en 2025 se disolverá a fin de año. Las razones las dio Lussich en su visita a “Blender at Night”: “Me gustaría hacer el año que viene un espectáculo de teatro de humor, de stand up político. Pero no sé si haría un programa periodístico de política, trataría de no encorsetarme tanto”, comentó. Y agregó que “por lo menos por ahora no voy a C5N, probablemente el año que viene”.

Lussich agregó que “Intrusos” será el último programa de espectáculos que haga: “Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos. Porque después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia. No sé quién no sigue en Intrusos... No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?