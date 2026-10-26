El divorcio del año: Lussich y Pallares no seguirán al frente de “Intrusos”

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no continuarán como dupla al frente de “Intrusos”.

Tras tres años al aire en diferentes etapas del programa, la dupla que reemplazó a Rial en 2021 y que regresó en 2025 se disolverá a fin de año. Las razones las dio Lussich en su visita a “Blender at Night”: “Me gustaría hacer el año que viene un espectáculo de teatro de humor, de stand up político. Pero no sé si haría un programa periodístico de política, trataría de no encorsetarme tanto”, comentó. Y agregó que “por lo menos por ahora no voy a C5N, probablemente el año que viene”.

Lussich agregó que “Intrusos” será el último programa de espectáculos que haga: “Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos. Porque después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia. No sé quién no sigue en Intrusos... No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”.