El dolor más grande: la tragedia volvió a golpear a La Bomba Tucumana

Otra vez la tragedia golpea a La Bomba Tucumana. Tras sufrir el dolor de perder a su pareja, ahora, la cantante, vuelve a atravesar la pesadilla de la pérdida con la muerte de su sobrino, Ian, de 12 años.

“Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, escribió la cantante, devastada, en sus redes sociales.

“Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones”, agregó la artista, y completó: “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”.

Aunque no dio detalles, horas antes había compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que pedía una cadena de oración para el pequeño.