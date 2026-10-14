El drama de Julieta Prandi: separada y en guerra con los fantasmas del pasado

A menos de un mes de contraer matrimonio, Julieta Prandi anunció de forma inesperada su separación del músico Emanuel Ortega a través de un comunicado que difundió en redes sociales. Si bien no dio indicios de cuáles fueron los motivos de la ruptura, mencionó que algunos acuerdos “no son negociables”.

“Con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado”, indicó Prandi en su comunicado, dejando ver que fue ella quien decidió romper el vínculo, luego de más de seis años en pareja con el cantante. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, aseguró, al respecto.

Como era de esperarse, la noticia sorprendió a todos, ya que la pareja pasó por el altar el 15 de septiembre, en una ceremonia íntima que dio que hablar por la ausencia de la familia Ortega. Durante los últimos días habían trascendido versiones que indicaban que Prandi mantendría un vínculo tirante con sus cuñados, algo que ella se encargó de desmentir en varias ocasiones. Sin embargo, ese supuesto mal vínculo ahora tomó otra fuerza tras la abrupta ruptura.

LOS RUMORES DE TERCEROS EN DISCORDIA

Si bien Prandi evitó dar una versión exacta sobre lo que sucedió, Ángel de Brito lanzó un rumor bomba que indica que la pareja se separó por una infidelidad. De acuerdo con la información del conductor de “LAM”, el matrimonio habría llegado a su fin por una supuesta indiscreción de parte de Emanuel, algo que, aparentemente, era sabido “entre pasillos”.

“Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo”, reveló De Brito en LAM.

De acuerdo a los trascendidos, la apresurada boda de Prandi y Ortega se habría desencadenado debido a estas supuestas infidelidades, como una forma de salvataje del vínculo que finalmente terminó de la peor manera.

Luego de que se conocieran estos detalles, la modelo se comunicó con Laura Ufbal y negó todo: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”, leyó la periodista sobre el mensaje que le envió Prandi ante las versiones.

A estas versiones, se sumó también la que dio Paula Varela, quien directamente involucró a la expareja de Emanuel y madre de sus hijos, Ana Paula Dutil. “Julieta habría encontrado nuevamente en el teléfono de Emanuel un audio de Ana Paula Dutil”, contó la periodista en “Intrusos”.

“Ana Paula le pide a Emanuel si una amiga podía ir al estudio a grabar algo; Emanuel le contesta que no hay ningún problema. Esta chica, que se llama Mariana, habría sido lo que detonó todo... sería una tercera en discordia, pero según me dicen no pasó nada”, siguió Varela.

La periodista habló sobre un supuesto episodio en el que Prandi se habría apersonado en el estudio de grabación y reaccionado de manera violenta al verlos juntos, además de acusarlos de serle infiel. Si bien las fuentes de Varela indican que entre Mariana y Emanuel “no pasó nada”, la pelea dejó una mancha en la relación.

UN PASADO QUE LE SIGUE PESANDO

El pasado sentimental de Julieta Prandi quedó marcado como una de las tramas más oscuras de violencia de género en el espectáculo argentino. La modelo se casó en 2011 con Claudio Contardi y tuvo dos hijos. Sin embargo, detrás de la fachada pública se escondía un calvario de abusos reiterados, amenazas de muerte, manipulación y despojo económico que comenzó en 2015.

Tras lograr escapar de la vivienda familiar en 2019, Prandi inició una larga batalla judicial en octubre de 2021. La verdad finalmente vio la luz en los tribunales cuando Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas y violencia psicológica. Durante las desgarradoras audiencias, los peritos psiquiátricos ratificaron el severo “trastorno de estrés postraumático” que sufría la conductora.

Un pilar fundamental en la reconstrucción emocional de Julieta fue Emanuel Ortega, quien se presentó como testigo en el juicio oral y conmovió al tribunal con una declaración contundente. Sin embargo, el inicio de la relación entre la modelo y el músico estuvo marcado por versiones que los complicaron.

El romance entre Julieta y Emanuel comenzó en 2020, en plena pandemia de coronavirus. El inicio de su relación estuvo envuelto en un gran hermetismo, pero también enfrentó fuertes versiones cruzadas y rumores en contra de la modelo, vinculados principalmente al entorno familiar del cantante.

Uno de los principales frentes de conflicto fueron las especulaciones sobre la cronología del romance. Emanuel Ortega venía de una relación de 20 años con Ana Paula Dutil, con quien tuvo dos hijos. En los medios circularon versiones que sugerían que Prandi se había interpuesto en la pareja. La modelo tuvo que salir a defenderse públicamente, aclarando que cuando conoció a Emanuel, él ya estaba separado, aunque por cuestiones logísticas todavía compartían el mismo techo.

A esto se sumó la resistencia del clan Ortega a la relación. En aquellos años, se señaló que los hermanos de Emanuel miraban con desconfianza a la conductora. Incluso, desde el entorno la tildaban de “celosa” o “conflictiva” y que los únicos que verdaderamente la respaldaban dentro del clan eran sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar.