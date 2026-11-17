El dúo Vivalto da Camera, integrado por Diana Gasparini (viola) y Gabriela Martínez (piano), brindará un concierto el domingo a las 17 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino.

Interpretarán el Aria (Cantilena) de las Bachianas Brasileiras Nº 5 del brasileño Heitor Villa-Lobos, la Sonata para clarinete y piano (arreglada para viola y piano) del santafesino Carlos Guastavino, Poemas para viola y piano de la berissense Georgina Perazzo y la Sonata para viola y piano de la inglesa Elizabeth Maconchy.

Las entradas gratuitas, con reserva online, se podrán obtener a partir del viernes 20 de noviembre, desde las 12, a través de la página web del Teatro Argentino.

Los mayores de 65 años y las personas con discapacidad tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, acercándose el mismo viernes, de 12 a 18, a la boletería del Teatro y presentando su DNI o el Certificado Único de Discapacidad (CUD).