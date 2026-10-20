El dúo Vivalto da Camera vuelve a City Bell con músicos invitados

En el marco del Festival de Primavera de Música de Cámara, el sábado a las 20 se presentará en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, el destacado dúo Vivalto da Camera. Integrado por Diana Gasparini (viola) y Gabriela Martínez (piano), en esta oportunidad se presentarán acompañadas por los músicos Maricel Turkovich (violoncello) y Pablo Labanda y Félix Candelo (violines). El programa del concierto estará compuesto por la Sonata para viola y piano de Carlos Guastavino, Serenata no.2 de Bohuslav Martinu y Quinteto con piano, Op 44 de Robert Schumann. Los bonos contribución están a la venta en la web del Teatro y para los socios son sin cargo.

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