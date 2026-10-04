VIDEO | El duro descargo de Fito Páez contra la seguridad en pleno recital: “No quiero volver a sentir los 70”

Durante su presentación en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, Fito Páez frenó su show para apuntar con dureza al personal de seguridad, luego de que intentaran obligar al público a permanecer sentado mientras disfrutaba del recital.

El clima dentro del estadio era de pura efusividad: miles de fanáticos acompañaban de pie y cantando desde sus ubicaciones cada uno de los clásicos del músico rosarino. Sin embargo, la constante intervención de los agentes de seguridad (que buscaban frenar el pogo y ordenar a los asistentes) generó un clima de malestar que terminó colmando la paciencia del artista.

Al advertir lo que sucedía abajo del escenario, Fito decidió detener la música, tomó el micrófono y soltó un enfático descargo en defensa de la gente que desató una ovación inmediata en todo el Polideportivo.

Sin filtro y visiblemente molesto, el cantante apuntó directamente contra la actitud del personal desplegado en el recinto. “Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”, arremetió.

Segundos después, Páez se dirigió directamente al público para pedirle que se mantenga firme y no permita abusos: “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!”, reclamó enfático, para luego aclarar la naturaleza del control: “No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo. Por favor, la represión que se la metan en el or…”.

Para cerrar su descargo, antes de retomar los acordes del show, el cantante rosarino expuso una dura reflexión sobre el clima social. “Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más. Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man”, sentenció.

Tras el tenso cruce, el público estalló en aplausos y cánticos a favor del músico, permitiendo que el concierto continuara con la gente de pie y bailando hasta el final de la noche.