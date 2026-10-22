El espacio de MasterChef y la reacción de la China Suárez a las indirectas de Wanda Nara

Sin fin. Mientras Wanda Nara aprovecha cualquier ocasión para tirar palitos, la China Suárez respondió de una forma contundente.

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez no tiene un momento de tranquilidad. Aún cuando parece que no hay motivo alguno para que vuelvan a atacarse, siempre hay algún disparador que las vuelve a enfrentar.

Así, en Masterchef Celebrity, Wanda suele tirar muchísimas indirectas tanto para Mauro Icardi como para la China y aunque del otro lado parecen ignorarla, de vez en cuando sale algún mensaje que expone la verdad.

Mientras disfruta de unas vacaciones en México con sus hijos y con Mauro Icardi, la China aprovechó para gritarle al mundo lo hermosa que es su vida hoy por hoy. Con una foto desde la cama, le dedicó un mensaje a su amor: "Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme, cuidarme. Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más".

Las palabras de la China contrastan con las denuncias de maltrato y agresión verbal que hizo públicamente Wanda Nara así como también permiten ver una cara totalmente distinta a la que se presentan en las denuncias que la mediática hace en contra de su ex.