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El espacio de MasterChef y la reacción de la China Suárez a las indirectas de Wanda Nara

Por Redacción

Sin fin. Mientras Wanda Nara aprovecha cualquier ocasión para tirar palitos, la China Suárez respondió de una forma contundente.

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez no tiene un momento de tranquilidad. Aún cuando parece que no hay motivo alguno para que vuelvan a atacarse, siempre hay algún disparador que las vuelve a enfrentar.

Así, en Masterchef Celebrity, Wanda suele tirar muchísimas indirectas tanto para Mauro Icardi como para la China y aunque del otro lado parecen ignorarla, de vez en cuando sale algún mensaje que expone la verdad.

Mientras disfruta de unas vacaciones en México con sus hijos y con Mauro Icardi, la China aprovechó para gritarle al mundo lo hermosa que es su vida hoy por hoy. Con una foto desde la cama, le dedicó un mensaje a su amor: "Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme, cuidarme. Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más".

Las palabras de la China contrastan con las denuncias de maltrato y agresión verbal que hizo públicamente Wanda Nara así como también permiten ver una cara totalmente distinta a la que se presentan en las denuncias que la mediática hace en contra de su ex.

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