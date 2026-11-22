Hay una escena de “El fantasma” en la que, de golpe, las fotos se vuelan en una casa. Es la casa de Carolina Santantonín, nieta de Rubén, y David Lamelas, que conoció a ese hombre cuando tenía 16 años y no volvió a verlo nunca más después de 1968, no duda: es el espíritu de Rubén. Puede ser una corriente de aire, puede ser un truco de rodaje, puede ser otra cosa. La película no se apura en decidirlo, porque toda ella está hecha en esa zona incierta donde no se sabe del todo qué es verdad, qué es puesta en escena y qué es, simplemente, una presencia. “La presencia, aunque alguien haya muerto, en muchos casos existe”, dice Lamelas, y lo repite, por si quedaba alguna duda: “Existe”.

El fantasma en cuestión se llamaba Rubén Santantonín. Nació en 1919 en Villa Ballester, fue autodidacta y llegó tarde al mundo del arte: ya había pasado los cuarenta cuando Luis Felipe Noé y Kenneth Kemble lo descubrieron, en 1960, en una muestra en la galería Van Riel. Hacía unos objetos de cartón, papel, trapo, alambre y yeso, frágiles e inclasificables, que a veces colgaban del techo y que se negaba a llamar esculturas: eran “cosas”, y lo suyo era el “arte-cosa”. En 1965 levantó junto a Marta Minujín “La Menesunda”, el laberinto de dieciséis ambientes que el público recorría en grupos de ocho siguiendo luces de neón, uno de los grandes sucesos del Instituto Di Tella y de toda aquella década. La prensa, sin embargo, se la adjudicó solo a Minujín. Antes de morir, en 1969, Santantonín quemó casi toda su obra, y hoy sobrevive apenas un puñado de piezas. Alrededor de esa hoguera y de esa muerte temprana se armó el mito del artista maldito al que le habían robado la obra de su vida, un mito que la película se toma el trabajo de revisar.

“El fantasma”, la película (que se verá en La Plata este miércoles en el Pasaje DardoRocha, en el marco delFesaalp, con entrada gratis), nació de un encargo real. El Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA), de Nueva York, que conserva el archivo de Santantonín, le propuso a El Pampero Cine hacer algo con ese material, y convocó también a Lamelas, amigo de Rubén y parte del equipo creativo de “La Menesunda”. “A mí no se me hubiera ocurrido hacer una película sobre Rubén Santantonín”, admite Masllorens, cineasta y artista visual, director de “Martin Blaszko III” y “Atlas”, que la primera vez que escuchó el nombre tuvo que googlearlo. Lo curioso es que la película convierte ese encargo en su propio argumento: dos jóvenes productoras, Rocío y Rosario (Constanza Feldman y Victoria Baldomir), reciben el pedido de un documental sobre un artista del que nunca oyeron hablar, lo googlean, y aceptan una condición: que lo dirija David Lamelas. Como no están muy convencidas, deciden usarlo apenas como entrevistador y cara visible. Pero Lamelas, a medida que conversa con Minujín, con Yuyo Noé, con Leopoldo Maler, con curadores e investigadores, empieza a querer otra película.

Así, “El fantasma” se mueve entre el documental, el falso documental y la ficción sin pedir permiso. Arranca como una comedia absurda sobre los avatares de una producción, se vuelve por momentos un documental más clásico sobre la Buenos Aires de los años sesenta y termina en una reflexión emotiva sobre la memoria y el paso del tiempo. Los entrevistados son reales; las situaciones que los rodean, no siempre. Lamelas hace de Lamelas, o de una versión de sí mismo. Es un procedimiento que la película comparte con otras producciones de El Pampero (salió casi a la par de “Biografía de Jorge Luis Borges”, de Mariano Llinás, otro encargo que terminó convertido en otra cosa) y que Lamelas practica desde hace medio siglo: en 1974 filmó en Los Ángeles “The Desert People”, una ficción que el público sigue tomando por documental. “Hacer cine es mentir para decir la verdad”, resume Masllorens. “Forzamos cierta idea de ficción para contar una verdad que estaba ocurriendo”.

Esa verdad es la de Lamelas. Pionero del arte conceptual, el argentino más joven en exponer en la Bienal de Venecia (lo hizo en 1968, con una instalación sobre la guerra de Vietnam), se fue a vivir a Londres ese mismo año y pasó décadas entre Los Ángeles, París y Buenos Aires. Nunca volvió a ver a Santantonín. “Fue una ausencia muy grande”, dice. Lo que empezó como una investigación sobre un amigo perdido terminó siendo también una película sobre él mismo, sobre su memoria, sobre los viejos compañeros que todavía están y los que ya no, sobre lo que significa volver a mirar una época casi sesenta años después. “Al principio nunca tuve idea de que iba a ser el protagonista”, reconoce. Y tanto se metió en ella que, asegura, todavía no logró salir.

Porque “El fantasma” es, antes que nada, una película de fantasmas. El título llegó tarde y salió de un viejo artículo de Fernando García en La Nación, “El fantasma de La Menesunda”, que describía a Santantonín como una figura difusa, huidiza, eclipsada. Pero la palabra terminó diciendo bastante más. Fantasma es el artista que se borró a sí mismo y del que quedan apenas unas pocas obras. Fantasma es la Buenos Aires del Di Tella: donde funcionaba el instituto, en la calle Florida, hoy hay una tienda de ropa deportiva. Fantasma, en algún sentido, es también el joven Lamelas que reaparece frente a los que fueron sus compañeros de ruta. Y el cine es el medio ideal para convocar sus sombras: una máquina que hace volver a los que no están.

—¿Cómo nació el proyecto? ¿Hubo de verdad un encargo institucional, como el que dispara la trama, o fue una ficción desde el arranque?

Masllorens: Hubo un encargo institucional, eso es verdad, porque a mí no se me hubiera ocurrido hacer una película sobre Rubén Santantonín. El encargo vino de ISLAA, una institución con sede en Nueva York que trabaja con archivos y obras de artistas latinoamericanos y argentinos. Se acercaron a El Pampero Cine para proponerles hacer algo con el archivo de Santantonín, después me llamaron a mí para participar, y ISLAA también convocó a David. ¿Es así, David? Te convocó ISLAA a vos.

Lamelas: Exactamente, así es la cosa. Primero fue ISLAA, que es una institución dedicada al arte latinoamericano en Nueva York y que tiene los archivos de Rubén. Y como dice Ignacio, contactaron a El Pampero y a Ignacio, y a mí me contactaron porque fui amigo de Rubén y trabajé con él en La Menesunda.

—David, ¿cómo fue volver a la figura de Rubén? E Ignacio, ¿cuánto sabías vos de él?

Lamelas: A Rubén lo conocí cuando yo tenía 16 años. En 1968 me fui de la Argentina para vivir en Londres y no lo vi nunca más. Así que fue una ausencia muy grande. Y hacer esta película, que sí fue por encargo, digamos, le abrió las puertas a su historia, a su obra, a su familia, a lo que él fue.

Masllorens: A diferencia de David, yo no sabía quién era Rubén Santantonín. Tengo entendido que la gente que está muy metida en el mundo del arte sabe perfectamente quién es, porque tampoco es un artista totalmente desconocido: académicos, curadores y otros artistas lo conocen bien. En mi caso, no.

Lamelas: La generación más joven no lo conoce, Ignacio. Lo pregunté varias veces.

Masllorens: No, no, es verdad. No es un artista tan conocido como vos, o como Marta, o como Yuyo. Entonces me lo tuvieron que contar cuando me propusieron el proyecto, e hice lo mismo que las productoras de la película: fui y lo googleé. A David, en cambio, sí lo ubicaba: conocía su nombre dentro de esa constelación de artistas que habían surgido en el Di Tella, sabía que era un artista conceptual que también había hecho cine experimental, aunque no estaba tan familiarizado con su obra como ahora. Así que me dieron muchas ganas de que el proyecto fuera una manera de conocer a Rubén, y pensé: “Qué bueno, también voy a tener la oportunidad de conocer a David”. Me parecía muy atractiva la idea de colaborar juntos en algo así.

—Es una película sobre Rubén, pero no tiene nada de biopic: pasa por la comedia, por el absurdo, es en buena medida una ficción. ¿Cómo llegaron desde el encargo a esta forma?

Lamelas: Fue un largo proceso. Empezamos a hablar con Ignacio de Rubén, o en realidad no tanto de Rubén sino de su contexto, de los años sesenta. Como toda esa información la tenía yo, empecé a viajar alrededor de su figura y de los artistas que nos rodeaban en ese momento, y me di cuenta de que el gran mundo del arte argentino de entonces giraba alrededor de Rubén. A mí, por ejemplo, me lo presentó Marta Minujín. A partir de eso fuimos construyendo con Ignacio la figura de Rubén: fue como reinventarlo, a él y a todos los seres que lo rodeaban. Y como nuestra conexión más fuerte fue La Menesunda, se habló mucho de La Menesunda y del proceso que se siguió. Además, Rubén era una persona bastante secreta en su vida, pero yo llegué a conocer su lado muy bueno. Era una persona muy agradable.

Masllorens: Sumo a lo que dice David: empezamos a hablar mucho, y muchas de las cosas que él recordaba de Rubén, de La Menesunda y del Di Tella terminaron siendo escenas. Por ejemplo, aquella en la que les explica a las productoras y al equipo, con unas fotitos pegadas en la pared, cómo estaba conformado el Di Tella, esa especie de árbol genealógico. Ese mapa lo armó él mientras conversábamos, y le dijimos: “Qué lindo esto, contalo”. Y quedó en la película. También empezamos a hacer con David una lista de posibles entrevistados, porque el comienzo fue más documental: fuimos a investigar, a hablar con la gente que nos iba a dar información. Me acuerdo de que fue lo primero que hicimos, en verano, con un calor tremendo. Después nos sentamos con David y con Agustín Mendilaharzu a pensar una línea argumental, y ahí empezamos a incluir cosas de ficción. Porque desde el primer momento, aunque no sabíamos bien qué historia íbamos a contar, sí sabíamos que queríamos hacer algo que coqueteara con la ficción, que se contaminara de elementos ficcionales, y no una cosa hecha solamente con materiales documentales.

Lamelas: Desde el comienzo queríamos usar la ficción, porque la mezcla de realidad y ficción está en todas mis obras cinematográficas: es el tema que más me interesa. En 1974 hice en Los Ángeles una película que se llama The Desert People, que es una ficción pero habla como un documental. La gente que la ve cree que es un documental, y en realidad no lo es.

—Ignacio, mencionabas a El Pampero, y esta película sale casi a la par de “Biografía de Jorge Luis Borges”, de Mariano Llinás. Me parece que comparten un montón de recursos, con esa y con otras películas de la productora, sobre todo esta idea de cruzar ficción y realidad y de discutir la forma del documental y de la biografía.

Masllorens: Correcto. Creo que por eso terminamos haciendo la película de este modo, y por eso terminé yo incluido. Si bien me convocó El Pampero, también es una relación de amistad, porque pensamos igual. Con David nos animamos a hacer una película así porque sabíamos que, bajo el paraguas de El Pampero, un proyecto de estas características iba a ser bien recibido. Producimos las películas de la misma manera, que básicamente se podría resumir así: filmamos un poco, vemos qué material produjo eso, a partir de ese material escribimos algo, volvemos a filmar, editamos y volvemos a filmar. Las etapas se empiezan a mezclar entre sí. Y otra característica es que, al igual que la película de Borges, es un encargo, un proyecto que viene de afuera. Pero así como son encargos, terminan siendo las películas que uno quiere que sean. Uno dice: “Si me llamás, voy a hacer lo que a mí me encanta”. Y supongo que la gente que contrata a El Pampero, o que me contrata a mí, sabe que las reglas del juego son esas: acepto un encargo, pero la libertad creativa tiene que ser total.

Lamelas: Bueno, la libertad fue total. No fue para nada una película de encargo.

Masllorens: No, no. Surgió como un encargo, pero si llaman a David Lamelas o a El Pampero, saben que con nosotros no va a ser un mero institucional, que va a ser otra cosa, y que el encargo va a ser únicamente un punto de partida. Por eso el proyecto llevó tres años. Y algo que pasa mucho es que a los tres, a El Pampero, a David en su obra y a mí en mis trabajos anteriores, nos interesan, nos obsesionan, las estructuras con las que se crea la ficción. Nos gusta desarmarlas, reorganizarlas de otra manera, jugar con ellas. Nos interesa mucho eso más metacinematográfico: cómo se hace una película y cuáles son los mecanismos que la constituyen. Y David tiene obras que trabajan siempre sobre esa problemática, que desarman esos mecanismos y demuestran el artificio que son.

Lamelas: A mí siempre me gusta que el espectador trabaje, no darle una cosa servida. Mi idea es que la obra, tanto la cinematográfica como la pictórica, termina cuando el espectador la recibe y la conceptualiza.

Masllorens: De hecho, vos tenés una obra que me encanta, que se llama “Film Script (Manipulation of Meaning)”: guión de cine y manipulación del significado. Y creo que si hay algo que nos gusta hacer o estudiar en el cine, tanto a El Pampero como a nosotros, es manipular el significado, o reflexionar sobre esa manipulación.

Lamelas: “Film Script” fue en realidad una instalación cinematográfica que hice en Londres en 1972. Era un cortometraje de quince minutos que se repetía en varias pantallas, cada una con un montaje distinto, de modo que la interpretación de la misma imagen era diversa. Esta película tiene un poco de eso también.

—David, a medida que avanza, la película también se vuelve sobre vos. ¿Cómo fue eso?

Lamelas: A medida que fuimos trabajando en el proyecto, mi figura se hacía más presente. Al principio nunca tuve idea de que iba a ser el protagonista del film. Fue creciendo. ¿Cómo lo contarías vos, Ignacio?

Masllorens: Creo que en algún momento, mientras tratábamos de crear una historia alrededor de Rubén, nos fuimos dando cuenta de que la película no era solo sobre Rubén, sino que de alguna manera también era sobre vos.

Lamelas: Y yo fui tomando conciencia de eso a medida que lo hacía, porque era yo el que contaba la historia.

Masllorens: Me acuerdo de que durante el rodaje te preocupaba un poco eso: que si la película también era sobre vos, no querías opacar la figura de Rubén. Es una preocupación muy noble. Yo te decía que íbamos a estar bien, porque las películas tienen la particularidad de que pueden ser sobre varias cosas: tienen temas más evidentes y temas más latentes, trabajan en varias capas. Podíamos hacer una película sobre Rubén que al mismo tiempo fuera sobre vos y sobre otras cosas. Me parecía saludable.

Lamelas: También era honesto.

Masllorens: Porque a vos te empezaron a pasar cosas durante el rodaje, de manera real. Con la ficción construimos un poco mejor ese proceso que atraviesa tu personaje, pero fue algo que existió realmente.

Lamelas: Lo que se presenta en la película es un proceso que fue creciendo poco a poco y que fue real. Pero delante de la cámara tenés que interpretarlo, actuarlo, y ahí creció mi relación con la cámara, que fue muy interesante: el ojo de la cámara, de qué manera interpretás lo que sentís. Eso es lo más interesante: no solo lo que la cámara fotografía, sino lo que registra de las emociones. Incluso ahora, cuando la veo, me emociono, porque se produjo una comunión entre la imagen y lo que yo sentía. Y lo sigo sintiendo en la película.

Masllorens: Está esa frase que dice que hacer cine es mentir para decir la verdad. Mentir en el sentido de la ficción: uno construye cosas que no existen, pero está contando ciertas verdades. Acá fue un poco así. Forzamos cierta idea de ficción para contar una verdad que estaba ocurriendo, que era que vos te emocionabas y que la película iba descubriendo cosas.

—Los dos tienen una obra con ciertas rupturas, y David hablaba de desafiar al espectador. La película se estrena en un momento en el que, como ya pasó otras veces, la producción está muy industrializada y preformateada, sobre todo a la hora de contar una vida: hay documentales biográficos que parecen hechos en serie, con la máquina de hacer chorizos. ¿Qué piensan de este estado de cosas, en las plataformas pero también en el cine?

Lamelas: Yo lo veo lamentable. Hay excepciones, pero en la mayoría de lo que produce la industria este tipo de cine personal ya es una cosa del pasado, existe cada vez menos. Yo viví treinta años en Los Ángeles, en Hollywood, y el cambio de la industria es total. Lo que existía hasta hace unos años ya no existe. Todo está preproducido, es completamente antiintelectual, antipensamiento, antiprofundidad. Lo que nosotros hacemos es totalmente lo contrario.

Masllorens: Totalmente. Creo que son tiempos muy oscuros para el cine tal como lo conocíamos, por diferentes motivos. Uno en particular es el que mencionabas: esta nueva forma que tenemos de relacionarnos con las imágenes y de ver cine, a través de las plataformas, desde nuestra casa, desde una computadora o desde un celular. No digo que no se siga haciendo, pero la idea de ir al cine en comunidad a ver una historia a oscuras ya no es central en nuestras vidas como lo era antes. A eso se suma la jerarquía que tienen hoy las series. El formato narrativo se volvió muy conservador; creo que nunca estuvo todo tan conservador a la hora de contar una historia. Todo se volvió mucho más convencional y mucho más rápido, porque somos espectadores que no tenemos tanto tiempo y estamos dominados por una velocidad que antes no teníamos, producto de las redes y de la hipercomunicación.

Lamelas: Las imágenes de hoy no te dan tiempo a pensar.

Masllorens: Esos dos elementos, la velocidad que nos imprimen las redes y la aparición del cine fuera de las salas, son muy letales para el cine que conocemos. Yo creo que el cine que nosotros hacemos es un espacio de resistencia, que propone ir un poco más lento, volver a ver lo que pasó demasiado rápido. Es como si estuviéramos diciendo: “Pará, no vayamos tan rápido”. Siempre es bueno mirar lo que dejamos atrás, porque mirar hacia atrás ayuda a no cometer errores hacia el futuro. Conocer mejor el pasado nunca es malo. Entonces está bueno que una película te diga: “Prestémosle un poco más de atención a esto que pasó tan rápido, a este artista que pasó tan rápido”. Y más en un mundo donde hay un conservadurismo extremo, no solo en el arte o en el cine sino a nivel político, con el regreso de una especie de ultraderecha. Frente a eso, estas pequeñas películas son pequeños actos de resistencia, donde uno se planta y dice: “No, pará. Volvamos a ver todo de nuevo, revisemos, no vayamos tan rápido”.

—Para cerrar, quiero preguntarles por el fantasma. Es el título de la película y me parece algo muy ligado al cine, que siempre tuvo algo de máquina de traer de vuelta a los que no están. ¿Por qué eligieron esa idea?

Masllorens: El nombre costó encontrarlo; llegamos hasta el final de la película sin un título definitivo. En algún momento descubrimos que el fantasma era una linda metáfora para representar a Rubén. En la película la palabra aparece apenas un par de veces, pero se habla de Rubén como una presencia que está ahí, en el aire. Hay una escena en la que se vuelan las fotos en la casa de Carolina y David dice que es el espíritu de Rubén. Es muy linda esa idea: la gente que no está, la gente que murió, pero que igual sigue estando ahí, que uno siente que está cuidándonos o comunicándose con nosotros de otras maneras.

Lamelas: La presencia, aunque alguien haya muerto, en muchos casos existe. Existe. En la casa de la nieta de Rubén yo sentí eso. Y no solo eso: a medida que avanzaban la filmación y el montaje, me fui acercando más a esa presencia.

Masllorens: Hay también otro significado, que tomamos de un artículo de Fernando García, un periodista que hace varios años escribió en La Nación una nota que se llama “El fantasma de La Menesunda”. La encontramos mientras investigábamos. Ahí él hablaba de Rubén como una figura que había quedado un poco olvidada, como un fantasma: una presencia más difusa, un artista más misterioso, más huidizo, no tan mainstream como Marta. Y dijimos: “Qué lindo, podemos nombrar la película con esa palabra”.

Lamelas: Creo que fue una buena elección, porque ese título le dio presencia a la figura de Rubén dentro de la película. Para mí es un viaje que todavía no terminó, que sigue, por supuesto. A medida que el film avanza, me acerco más a Rubén. Y realmente todavía no salí de la película: me sucedieron cosas que estaban filmadas y que después me pasaron en la vida real. Hay una escena en la que me tropiezo, y hace seis meses me tropecé en la calle. Me fracturé la cadera y el hombro, y todavía me sigo recuperando.

Masllorens: Todavía no saliste del personaje. Sos como Robert Downey Jr. en Tropic Thunder: no salís del personaje hasta que sale el DVD. Sos Daniel Day-Lewis, un actor de método.

Lamelas: Estoy aprendiendo a caminar sin bastón. El personaje sigue estando en mí, y yo me quiero liberar.

Para agendar

Qué: “El fantasma”, película de Ignacio Masllorens yDavid Lamelas en torno a RubénSantantonín

“El fantasma”, película de Ignacio Masllorens yDavid Lamelas en torno a RubénSantantonín Cuándo: este miércoles a las 21.30

este miércoles a las 21.30 Dónde: Cine Select, 50 entre 6 y 7

Cine Select, 50 entre 6 y 7 La entrada es gratuita.