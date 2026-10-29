El Festival de Baterías vuelve a sonar y celebra sus 24 años

El Festival de Baterías, un evento que ya es un clásico de la agenda cultural local, vuelve para celebrar sus 24 años de trayectoria. Coordinado por Mario Capristo, el encuentro volverá a reunir a músicos de distintas generaciones para mostrar la riqueza y las múltiples facetas del arte baterístico.

La cita será el sábado a las 19 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, con una propuesta que tendrá a 15 bateristas en escena y un atractivo especial: la presencia de ocho baterías que formarán parte del espectáculo.

En esta edición participarán Sebastián Bélgamo, David Arias, Victoria Kripelz, Lucas Lescano, Diego Coria, Malena Vanrrell, Bruno Blanco, Facundo Bidan Neffa, Vera Capristo Garzia, Francisco Escudero, Franco Almua, Renata Sampaoli, Octavio Piancazzo, Juliana Ramírez y el propio Mario Capristo.

Organizado por la escuela de batería Inter-Percusión, el festival propone un recorrido por diferentes aspectos de la interpretación y la expresión musical a través de uno de los instrumentos fundamentales de cualquier banda. Además, habrá sorteos para el público, que podrá disfrutar de una jornada dedicada al ritmo, la técnica y la pasión por la música.

La trayectoria del encuentro también cuenta con un reconocimiento institucional: fue declarado de interés cultural y municipal en 2015, 2023 y 2025, un respaldo que acompaña su continuidad y su aporte a la escena artística platense.