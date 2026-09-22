El guiño de Stephen King

A una semana del estreno, “Mis muertos tristes” sumó un padrino inesperado. Este fin de semana, Stephen King usó su cuenta de X para recomendar la miniserie, con un entusiasta “Cool idea!” y una lectura muy suya del argumento: se preguntó qué pasaría si alguien capaz de escuchar y a veces ver a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y, después de beberla, todos pudieran hacer lo mismo.

El posteo cerró con un saludo al director: “My old amigo Pablo Larrain directed”. El vínculo viene de lejos: Larraín ya había trabajado con King cuando dirigió la adaptación de “Lisey’s Story”.

Para Enriquez, el elogio tiene un peso especial. La escritora reconoció muchas veces a King como una de las mayores influencias de su obra, al punto de sostener que merece el Nobel por haber llevado el terror hacia el realismo social.