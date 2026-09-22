Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

El guiño de Stephen King

Por Redacción

A una semana del estreno, “Mis muertos tristes” sumó un padrino inesperado. Este fin de semana, Stephen King usó su cuenta de X para recomendar la miniserie, con un entusiasta “Cool idea!” y una lectura muy suya del argumento: se preguntó qué pasaría si alguien capaz de escuchar y a veces ver a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y, después de beberla, todos pudieran hacer lo mismo.

El posteo cerró con un saludo al director: “My old amigo Pablo Larrain directed”. El vínculo viene de lejos: Larraín ya había trabajado con King cuando dirigió la adaptación de “Lisey’s Story”.

Para Enriquez, el elogio tiene un peso especial. La escritora reconoció muchas veces a King como una de las mayores influencias de su obra, al punto de sostener que merece el Nobel por haber llevado el terror hacia el realismo social.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?