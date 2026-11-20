En las últimas horas, Marcos Camino Jr. se refirió públicamente a la situación que atravesó su padre Marcos Camino, exintegrante de Los Palmeras, y puso el foco en el fuerte impacto emocional que provocaron las críticas en plataformas digitales tras su conflicto con Rubén "Cacho" Deicas.

Primeramente, al recordar la trayectoria y la personalidad del músico santafesino, su hijo destacó que siempre transitó su carrera con entusiasmo, aunque reconoció que los vaivenes internos dentro de la banda terminaron exponiéndolo de manera desmedida ante el público.

“Vivió con alegría. Vivía de manera muy feliz. Después pasaron situaciones como en toda empresa, con altibajos. Se lo empezó a juzgar mucho en redes sociales por lo que pasó con Rubén”, expresó.

Cabe recordar que Camino fue encontrado sin vida hace diez días en su estudio de grabación ubicado en la ciudad de Santa Fe. Tras un aviso a los servicios de emergencia y la alerta de su cuñada al ver por las cámaras que ingresó y no salió, lo encontraron sin vida en el lugar. Las pericias policiales señalaron un suicidio por ahorcamiento.

En ese sentido, el hijo del exintegrante de Los Palmeras aprovechó su testimonio para llamar a la reflexión sobre la hostilidad en internet y las consecuencias psicológicas que genera el anonimato detrás de los comentarios agresivos: “Si tenemos que hablar de algo es de la salud mental y hacer concientización del uso de las redes. Se normalizó el odio y el hate en redes, y se normalizó porque uno lo hace detrás de una pantalla y no se sabe quién es”.

Además, cuestionó la liviandad con la que se atacan figuras públicas en el entorno virtual. “El odio disfrazado de opinión puede llevar a cualquier persona a bajar la autoestima”, dejó en claro.

Por último, el hijo del histórico referente de la cumbia santafesina salió al cruce de las versiones que ponían en duda el presente financiero del músico y aseguró que su trayectoria de medio siglo le garantizó total tranquilidad. “No tenía problemas económicos. Una persona que trabajó 50 años de su vida y fue exitosa no tiene problemas ni los dejó”, sentenció.