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El insólito precio al que Wanda Nara vende la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección

Por Redacción

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la tormenta después de realizar un movimiento comercial que implica a su exesposo Mauro Icardi de forma directa. En las últimas horas, puso en venta una camiseta relacionada con la etapa del futbolista en la Selección argentina y le asignó un precio que llamó la atención: $20.000.

La camiseta, que utilizó la Selección durante el Mundial de Rusia 2018, lleva el número 9 y está vinculada con el corto paso del delantero, un detalle que le agrega un componente simbólico a una venta que, por su módico valor, terminó convirtiéndose en tema de conversación.

El modelo salió a la venta a fines de 2017 y se usó a lo largo de todo el año siguiente. Con la camiseta a la venta, Icardi convirtió su único gol en el conjunto nacional en noviembre de 2018, durante un amistoso frente a México en Mendoza.

Asimismo, la venta de la camiseta fue interpretada como un nuevo gesto provocador, especialmente al considerar que, en su tienda online, también comercializa una remera estampada de L-Gante a $180.000, nueve veces más que la camiseta del exjugador del Inter.

El gesto de Wanda Nara también llegó apenas unos días después del viaje romántico que Mauro Icardi realizó a Estados Unidos junto a Eugenia “la China” Suárez, una escapada que habría despertado el enojo de la mediática y su madre, Nora Colosimo.

Hasta el momento, el futbolista continúa sin club después de que expirara su contrato con el Galatasaray el 30 de junio. Si bien tuvo algunos sondeos con clubes europeos, no logró llegar a ningún acuerdo que lo satisfaga económicamente.

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