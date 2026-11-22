La Plata vivió este sábado una nueva jornada de música en vivo en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música, con la continuidad de los espectáculos de jazz en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

“La Semana de la Música nos permite poner en valor la diversidad cultural de La Plata, acompañar a nuestros artistas y abrir nuevos espacios para que vecinos y visitantes disfruten de espectáculos de distintos géneros. Nuestra ciudad tiene una identidad musical muy importante y queremos seguir promoviendo su desarrollo”, sostuvo Alak al participar de la actividad.

Tras la primera fecha realizada el viernes en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, la programación dedicada al jazz continuó con las actuaciones de Sebastián Peyseré Quinteto, Franco Luciani trío “Toots’ tunes” y Lara Fichera junto a Néstor Gómez, quienes ofrecieron sus repertorios ante el público presente en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, permitió disfrutar de distintas expresiones del género en una noche que combinó música en vivo y encuentro entre artistas y espectadores.

La Semana de la Música continuará hasta este domingo 22 de noviembre con nuevas propuestas culturales en distintos escenarios de la ciudad, en coincidencia con el Día de la Música y los festejos por el 144° aniversario de La Plata.