El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, afirmó que participó “muy activamente” en la elección del actor británico Robert Pattinson como nuevo James Bond.

Amazon MGM Studios anunció el lunes que Pattinson, de 40 años, asumiría el codiciado papel del espía ficticio más famoso del mundo, tras meses de especulaciones.

“Había algo especial en Rob Pattinson y en sus interpretaciones”, dijo Bezos en la conferencia tecnológica Semafor, en California.

“Al principio, diría que teníamos algunos prejuicios en su contra porque ya era muy famoso”, añadió. “Pero en las pruebas de selección quedó clarísimo: ‘él es James Bond’”.

Amazon compró el histórico estudio de Hollywood MGM en 2022, pero no fue hasta el año pasado cuando la compañía llegó a un acuerdo con los productores de Bond, Barbara Broccoli y Michael Wilson, para obtener el control creativo total de la franquicia.