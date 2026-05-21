El mandaloriano, los Estelares y Natalia Oreiro, entre los estrenos de la semana

Jueves con varios estrenos en las salas de La Plata. Además de “El partido”, el documental sobre el encuentro que disputaron Argentina e Inglaterra en el Mundial 86 (ver aparte), se estrenan hoy siete películas, entre ellas una de las más esperadas de la temporada: “The Mandalorian & Grogu”.

La película, que comienza tras los eventos de la serie televisiva, lanza a nuestros protagonistas, Din Djarin y el Bebé Yoda, a la lucha contra los jefes imperiales que todavía siguen habitando la galaxia muy muy lejana a pesar del triunfo de la Rebelión.

Esta semana llega también una de las películas argentinas más esperadas del año: “Nada entre los dos” es el regreso al cine de Juan Taratuto (“Un novio para mi mujer”) y es una comedia romántica protagonizada por Natalia Oreiro y Gael García Bernal. La película sigue a Guillermo (un mexicano atrapado en un matrimonio rutinario) y Mechi (una argentina con un empleo y un esposo que no la representan): sus vidas se cruzan en un resort en México durante un viaje de trabajo, y nace una conexión apasionada que los hace cuestionar las vidas que creían tener.

Se estrena también “Estelares: nuestros días en mi memoria”, documental sobre la banda de Manuel Moretti, surgida en La Plata, que dirige el cineasta local Gonza López. La cinta retrata la prehistoria de la banda, las bandas previas de Moretti, la conformación de Estelares, y, sobre todo, los días perdidos, donde nadie, excepto ellos, creían en el éxito posible de aquellas canciones.

“La chica de Colonia”, otro estreno de esta semana, llega desde Alemania para narrar la historia real de Vera Brandes, una joven de 18 años que en 1975 organizó el legendario concierto de jazz del pianista Keith Jarrett en la Ópera de Colonia, convirtiendo un caos logístico en uno de los álbumes más vendidos del siglo XX

Y se estrena además, para los más chicos, “Pequeños monstruos 2”, secuela de la película animada rusa; y la película de terror de cada semana, “El pasajero del diablo”.