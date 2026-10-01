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EN DICIEMBRE

El Mató cierra las Noches Capitales en el Hipódromo

El Mató vuelve a casa

Por Redacción

El festival Noches Capitales tendrá un broche de oro. Ayer se confirmó que el último show de la temporada estará a cargo de El Mató a un Policía Motorizado. La cita será en el Hipódromo el sábado 19 de diciembre.

La banda platense de trayectoria internacional viene de un regreso exitoso al porteño Movistar Arena con localidades agotadas.

Según se informó ayer, la venta de entradas para la última luna de 2026 estará disponible desde hoy con todos los medios de pago y un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia a través del sistema www.livepass.com.ar.

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