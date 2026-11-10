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El mensaje de Virginia Da Cunha para su novio 20 años menor

Por Redacción

La Bandana Virginia Da Cunha, de 45 años, está en pareja con el DJ Samir Jaliff, que acaba de cumplir 26. La rubia compartió un tierno posteo en redes sociales para saludar a su pareja.

“Sos la persona más tierna, picante, desafiante, divertida, empática, valiente y compañera que conozco. La única que logró que una geminiana pueda estar completamente presente y deje de mirar el reloj para rajar a otro lado”, escribió.

“Eras un pibito insolente a la deriva cuando te conocí, pero con los valores muy claros y una sed de transformarte y florecer que no pude evitar admirarte y enamorarme”, agregó Virginia y cerró: “Gracias por la valentía y el amor de querer seguir creciendo juntos. Rebalso de amor por vos. ¡Feliz cumple, escorpianito! Y que sean muchos más. Bueno chau, te amo”.

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