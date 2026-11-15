El mes en que Hollywood se separó: Britney Spears, Reese Witherspoon y otras estrellas que protagonizaron una ola de divorcios

En noviembre de 2006, Hollywood vivió uno de esos meses en los que las noticias sentimentales ocuparon tanto espacio como los estrenos de cine y los grandes acontecimientos de la industria. En tan solo unas semanas, varias de las parejas más famosas del espectáculo internacional anunciaron sus rupturas y llevaron sus matrimonios a los tribunales y a las tapas de los diarios y revistas.

Britney Spears y Kevin Federline, Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, Kate Hudson y Chris Robinson, Pamela Anderson y Kid Rock fueron algunos de los protagonistas de una seguidilla de separaciones que sorprendió al mundo de la farándula.

BRITNEY SPEARS Y KEVIN FEDERLINE, UN DIVORCIO QUE MUCHOS VIERON VENIR

La primera gran noticia de aquella seguidilla llegó el martes 7 de noviembre de 2006. Britney Spears, que tenía 24 años y atravesaba una etapa de enorme exposición mediática, presentó la solicitud de divorcio de Kevin Federline, el bailarín y aspirante a rapero con quien se había casado dos años antes. La cantante alegó “diferencias irreconciliables” y solicitó la custodia de sus dos hijos, Sean Preston, de un año, y Jayden James, que había nacido el 12 de septiembre.

La decisión tuvo un ingrediente que alimentó todavía más el interés de la prensa: la aparente tranquilidad con la que Britney siguió adelante con su agenda después de presentar los documentos. Horas más tarde, fue vista patinando sobre hielo en la pista del Rockefeller Center, en Nueva York, una imagen que contrastó fuertemente con la trascendencia de la noticia que acababa de sacudir su vida personal.

La ruptura también puso en primer plano la relación entre la cantante y Federline, que se había convertido en una figura habitual de las revistas de celebridades desde que comenzó su romance con la princesa del pop. El matrimonio había estado bajo la lupa constantemente y la separación abrió una nueva etapa de especulaciones sobre la custodia de sus hijos, los acuerdos económicos y el futuro de ambos.

Según las crónicas de aquellos días, la noticia también tomó por sorpresa al entorno de Federline. El proceso judicial, que comenzó con el pedido de Britney, se convirtió en una disputa mediática: Kevin respondió con su propia presentación y reclamó la custodia de los chicos. La ruptura dejó de ser solamente una noticia sentimental para transformarse en una batalla legal ampliamente reportada.

REESE WITHERSPOON Y RYAN PHILLIPPE: EL FINAL DE UNA PAREJA DORADA DE HOLLYWOOD

Días previos a la separación de Britney, Reese Witherspoon y Ryan Phillippe habían anunciado que se separaban después de siete años de matrimonio. La noticia sorprendió porque ambos habían construido una imagen de pareja sólida, con una historia de amor que había comenzado en los años noventa y una familia con dos hijos, Ava y Deacon.

Los actores se habían conocido en la fiesta por el cumpleaños número 21 de Reese y compartieron pantalla en “Cruel Intentions” (“Juegos sexuales”), la película de 1999 que se convirtió en un título emblemático de aquella generación. Se casaron el 5 de junio de ese año y, durante un tiempo, fueron una de las parejas jóvenes más queridas por el público.

El anuncio de la ruptura llegó pocos meses después de uno de los momentos profesionales más importantes de Witherspoon. En marzo de 2006, la artista había ganado el Oscar a mejor actriz por su interpretación de June Carter Cash en “Walk the Line”. En su discurso de agradecimiento había mencionado a su marido y a sus hijos, una imagen que volvió a cobrar relevancia cuando se conoció la separación.

El 8 de noviembre, Reese presentó formalmente la solicitud de divorcio bajo diferencias irreconciliables. La coincidencia temporal con el caso de Spears hizo que ambas rupturas fueran leídas como parte de una misma sucesión de golpes para las parejas más famosas del espectáculo. Sin embargo, cada historia tenía sus propios tiempos: en un caso, el anuncio público precedió a la presentación judicial; en el otro, la solicitud de divorcio fue la que tomó por sorpresa a la audiencia.

KATE HUDSON Y CHRIS ROBINSON: UNA RUPTURA QUE VENÍA DE ANTES

A mediados de noviembre, otra pareja conocida confirmó que su matrimonio había llegado a su fin. El músico Chris Robinson, líder de la banda The Black Crowes, presentó el divorcio de la actriz Kate Hudson el viernes 17 de noviembre, aunque la noticia trascendió días después. Ambos habían anunciado su separación en agosto, por lo que el trámite judicial formalizó una ruptura que ya se conocía públicamente.

Hudson, hija de Goldie Hawn, había ganado reconocimiento internacional por su papel en “Almost Famous” (“Casi famosos”), por el que fue nominada al Oscar. Robinson, por su parte, era una figura destacada del rock. Se habían casado en la víspera de Año Nuevo de 2000 y tenían un hijo, Ryder, que estaba próximo a cumplir tres años cuando se conoció la ruptura matrimonial.

PAMELA ANDERSON Y KID ROCK: CUATRO BODAS Y UN DIVORCIO

Si había una pareja que acaparaba la atención de los medios, era la de Pamela Anderson y Kid Rock. La actriz, recordada por “Baywatch”, y el músico habían celebrado varias ceremonias matrimoniales en distintos lugares durante 2006. Sin embargo, apenas cuatro meses después de su unión, ambos iniciaron los trámites para divorciarse.

El lunes 27 de noviembre, Anderson presentó su solicitud ante la Justicia. Menos de una hora después, Rock, cuyo nombre real es Robert Ritchie, hizo lo mismo por su cuenta. Los dos alegaron diferencias irreconciliables, aunque consignaron fechas distintas para la separación: el 21 de noviembre, en el caso de ella, y el 26, en el de él.

El romance fugaz había comenzado con una boda en un yate en Saint-Tropez, el 29 de julio, y continuado con otras ceremonias en Beverly Hills, Nashville y Detroit. Esa sucesión de festejos convirtió su relación en un espectáculo dentro del espectáculo, pero no alcanzó para sostener el matrimonio.

UNA BODA QUE MARCÓ LA DIFERENCIA

En medio de tantas rupturas, noviembre de 2006 también tuvo una gran celebración: el casamiento de Tom Cruise y Katie Holmes. La unión de la pareja, bautizada por los medios como “TomKat”, representó uno de los periodos de mayor frenesí mediático del espectáculo internacional.

El romance comenzó en 2005 y avanzó a gran velocidad. Tras una recordada declaración de amor de Cruise saltando en el sillón del programa de Oprah Winfrey, la pareja consolidó su unión con el nacimiento de su hija, Suri. Pocos meses después, el 18 de noviembre de 2006, celebraron una boda cinematográfica en el imponente castillo Odescalchi de Bracciano, Italia. La unión, valuada en millones de dólares y que tuvo un estricto operativo de seguridad, reunió a la realeza de la industria del entretenimiento: desde Will Smith y Jennifer Lopez hasta David y Victoria Beckham presenciaron el intercambio de votos de los actores.

Sin embargo, detrás del glamour de los vestidos diseñados por Giorgio Armani y la espectacularidad del entorno europeo, la sombra de la Cienciología (creencia de la cual Cruise es uno de sus máximos referentes) marcó el pulso de la celebración y de la posterior convivencia.

Testimonios de figuras que asistieron al evento, como la actriz Jenny McCarthy, expusieron la atmósfera hermética y las rígidas normas que tuvieron la cena de ensayo y la ceremonia legal, dejando entrever las tensiones que ya existían entre la pareja.

El romance de cuento de hadas terminó abruptamente en 2012. En una maniobra minuciosamente planificada para evitar filtraciones y resguardar el futuro de su hija, Holmes solicitó el divorcio de manera sorpresiva. El foco principal de la actriz radicó en obtener la custodia absoluta de Suri, buscando distanciarla de la influencia directa de la Cienciología.

El paso del tiempo terminó por ratificar aquella fractura. Suri creció bajo el amparo exclusivo de su madre en Nueva York, manteniendo un distanciamiento absoluto de su padre. Al alcanzar la mayoría de edad, la joven formalizó esta desvinculación al adoptar públicamente el apellido de la actriz, presentándose ante el mundo como Suri Noelle.