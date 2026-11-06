El nuevo James Bond ya tiene protagonista y no es el marido de Dua Lipa

La expectativa por la elección del actor que interpretará al nuevo James Bond en la producción de Denis Villeneuve continúa vigente y, a pesar de ser un secreto guardado bajo llave, un reconocido medio británico confirmó que Josh O'Connor será quien ocupará los zapatos del icónico espía.

El actor de "The Challengers" era otro de los candidatos favoritos para interpretar al agente 007, por debajo de Callum Turner. Si bien algunos medios dieron por confirmado al esposo de Dua Lipa, el nombre de O'Connor comenzó a sonar con más fuerza en las últimas horas.

De acuerdo con la información del reconocido medio británico The Sun, la noticia del fichaje de O'Connor como Bond trascendió luego de que a un compañero de reparto en el teatro "se le escapara" la información durante una salida nocturna.

Josh O'Connor en "The Crown"

Una fuente declaró al medio que "se encontró con uno de los compañeros de reparto de Josh en Golden Boy en The French House" y que, tras "unas cuantas copas de cerveza, soltaron que Josh era el próximo James Bond".

“Dijeron que les había confiado que había conseguido el papel cuando el elenco de Golden Boy tomó unas copas para celebrarlo después de que la obra terminara su temporada en Halloween", aseguró la fuente. O'Connor protagonizaba la obra Golden Boy en el Teatro Almeida de Islington hasta el pasado sábado.

“Era evidente que estaban muy orgullosos de Josh y de lo que significaría para su carrera conseguir el papel de Bond”, cerró la fuente.

¿Quién es Josh O'Connor?

Es actor y guionista británico de 36 años, que cuenta con una formación de actuación teatral. A pesar de contar con una amplia trayectoria en pantalla, su gran salto a la fama fue con su interpretación de El Rey Carlos en la serie "The Crow"n, rol que le valió un Premio Emmy y un Globo de Oro.

Un medio británico confirmó quién será el próximo James Bond: no es Callum Turner

Además, participó de "The Challengers" como uno de los protagonistas.