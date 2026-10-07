El nuevo novio de Lourdes Sánchez rompió el silencio: “Tema de ellos”

En medio de las versiones que rodean a Lourdes Sánchez y el Chato Prada, el nombre de Francisco Liotta Hernández quedó en el centro de la escena. El joven correntino, vinculado al ámbito deportivo y señalado como supuesto nuevo romance de la bailarina, habló por primera vez sobre la repercusión que tuvo el escándalo y explicó cómo atraviesa la situación junto a su familia.

En diálogo con Juan Etchegoyen, el joven evitó referirse directamente a la separación y pidió respeto ante las consultas periodísticas. “En relación a la separación de Pablo y Lourdes prefiero no declarar nada, es un tema de ellos, no quiero ni debo decir nada en relación a eso”, sostuvo. Además, remarcó: “No quiero declarar nada”.

Francisco también reconoció que la exposición mediática lo tomó por sorpresa, ya que sus anteriores apariciones públicas estuvieron relacionadas exclusivamente con el deporte.

“La verdad que no estoy acostumbrado. He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte”, explicó. Y contó que la situación también repercutió en su círculo íntimo: “Mucho menos mi familia, mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos”.

“Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor. Hoy, la verdad no es el día”, expresó, evitando confirmar o desmentir cualquier vínculo con Lourdes Sánchez.