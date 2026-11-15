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El Plan de la Mariposa regresó a La Plata y vivió una noche a sala llena en Atenas

La banda familiar de Necochea dio anoche un show de más de dos horas en el Club Atenas, con un repaso por sus canciones más conocidas, antes de un 2027 que la llevará por primera vez a Australia.

Por Redacción

El Plan de la Mariposa cumplió su promesa y volvió a La Plata. La banda de Necochea se presentó anoche en el Club Atenas (Av. 13 Nº 1259, entre 58 y 59), el mismo lugar que había colmado en abril, y otra vez tocó ante una sala repleta en una noche en la que la música y el público fueron los protagonistas.

El recital arrancó alrededor de las 21.30 y duró más de dos horas. El grupo mezcló rock, melodías y distintos climas musicales, y recorrió canciones de las diferentes etapas de su carrera, con varios de los temas más celebrados por sus seguidores. La gente cantó y acompañó de principio a fin, en un ida y vuelta constante con la banda.

Una banda familiar con sonido propio

El Plan de la Mariposa está formado por los hermanos Andersen: Sebastián (voz y composición), Camila (voz), Valentín (guitarra y voz), Santiago (violín, guitarra secundaria y arte de tapa) y Máximo (teclados y acordeón). Completan la formación Julián Ropero en batería y Andrés Nor en bajo.

Con esa formación, la banda armó a lo largo de los años una identidad musical muy reconocible, y anoche la mostró en vivo en un show largo y muy celebrado por los platenses.

Un vínculo que crece con cada visita

La relación del grupo con La Plata se hace más fuerte con cada visita. En abril, El Plan de la Mariposa ya había agotado las entradas en Atenas y se había despedido con la promesa de volver. El regreso de anoche mostró que aquella convocatoria no fue casualidad: los seguidores volvieron a llenar el lugar.

Entre una visita y otra, la banda recorrió miles de kilómetros. En mayo hizo una gira por Europa con paradas en Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam. En septiembre siguió por escenarios de Argentina y Latinoamérica, y en ese tramo lanzó “Documento de un viaje por Latinoamérica”, un registro que incluye entrevistas a sus seguidores y que está disponible en YouTube.

Después de cerrar su paso por la ciudad, el grupo ya mira hacia un 2027 de estrenos, que incluirá su primera presentación en Australia.

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