El platense Jorge Vázquez ganó el Martín Fierro

El cantante platense Jorge Vázquez se quedó con el Martín Fierro al mejor artista de tango en la primera edición de los premios musicales. “De chiquilín... te miraba de afuera”, cantó el artista local, emocionado, al recibir la estatuilla, y dedicársela a su pequeña hija Charo que lucha con valentía contra una enfermedad.

Oriundo de Los Hornos, y dueño de una extensa trayectoria que lo llevó de recorrer bares y boliches platenses hasta ganar un reconocido certamen de talento musical que impulsó su carrera nacional, Jorge Vázquez competía en la categoría con otro artista local, Jorge Amiconi.

También estaba nominada la banda local El Mató a un policía motorizado en la categoría Mejor grupo, premio que recayó en manos de Turf. A pesar del reciente escándalo personal, con una denuncia de abuso en su contra, estuvo presente Joaquín Levinton y celebró el galardón.

LA CEREMONIA

Impulsada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la entrega de los Martín Fierro de la Música, en su primera edición, se llevó a cabo anoche en el teatro Tango Porteño, y contó con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

Al cierre de esta edición se había premiado a artistas como María Becerra (show en vivo por sus conciertos en River), Soledad Pastorutti (folclore), Lali (pop), L-Gante (urbano), Uriel Lozano (tropical masculino), Emanero (concepto visual), Dalila (tropical femenino), Ráfaga (grupo musical), Pimpinela (Platino).

Además de los premios, Aptra reconoció la trayectoria de figuras de diferentes géneros como La Mona Jiménez, Chaqueño Palavecino, Palito Ortega, Raúl Lavié, Charly García y Patricia Sosa. El premio insólito? El de Wanda Nara premiada por tener la mejor canción viral: “Badbitch”.

LA PREVIA

En la previa, hubo shows al aire libre para la gente: las Bandana le alegraron la pegajosa noche a los curiosos con clásicos como “Maldita noche”. También cantó Eugenia Quevedo. Aunque Ráfaga contagió con su ritmo y color.

En la ceremonia se lució Ángela Leiva con un corto pero contundente show.

Daniel Ambrosino, Fabián Medina Flores, El Polaco, Nara Ferragut y una alocada Rocío Marengo fueron algunos de los animadores de la alfombra roja que comenzó a las 19.30 y se extendió hasta las 22, hora puntual en la que comenzó la ceremonia.

Mike Amigorena fue uno de los primeros en desfilar por la alfombra roja: como un rockstar, con calzas con brillitos, botas de taco aguja, y un chaleco de pelo, así se lo vio el también actor para ir a pelear su nominación.

Los Pimpinela, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, La Mona Jiménez, Emanero, María Becerra, Patricia Sosa, Juanse, Joaquín Levinton, Ulises Bueno y L-Gante fueron otras figuras que pasaron por la previa televisada por Canal 9 y transmitida en vivo por YouTube.