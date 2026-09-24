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El platense Ricky Diotto acusó a Fernanda Callejón de “amenazas”: "Un cuento” dijo sobre su condena

El odontólogo de La Plata está acusado por violencia de género

Por Redacción

El músico platense Ricardo Diotto acusó a su exesposa, María Fernanda Callejón, de haberlo amenazado y consideró que el fallo por el que se estableció una condena de 4 meses de prisión en suspenso por violencia de género fue basado en "un invento" y que el juez dictó la sentencia para "dejarlo tranquilo".

En principio, el músico se refirió a la apertura de una cuenta cuando la hija —menor de edad— que ambos tienen en común trabajó en teatro por disposición judicial: “Eso se le depositó a la madre. Ahora estamos en tratativas de armar una cuenta judicial para que el dinero quede ahí hasta que ella tenga 18 años”.

Ante la posibilidad de la ausencia del dinero, Diotto apuntó: “Sería un problema que no esté porque es de mi hija y para que lo use ella solamente, en un futuro. No es un dinero para la madre, ni para mí. Actualmente, usa lo que le damos nosotros”.

Sobre el vínculo con Callejón, sostuvo que “no está más tranquilo” y añadió: “Hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible porque está todo cada vez peor. En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés. La quiero tener lo más lejos posible”.

“Hubo una situación la semana pasada que me terminó de saturar y no voy a permitir que me amenace. Ella siempre me amenaza y me amenazó delante de mi hija. Lo verán mis abogados. Fue en forma directa, me dijo ‘Tené mucho cuidado’”, añadió el músico.

Con una condena a cuatro meses de prisión en suspenso, tras haber sido denunciado por violencia de género, el odontólogo de La Plata consideró: “Fue todo un verso, un cuento. Si me hubieran dado, realmente, lo que (...) por todas las barbaridades que ella dijo, me hubieran dado cadena perpetua, seis o siete años”.

“El juez me dio cuatro meses como para dejarme tranquilo. Una forrada, un cobarde, él, todos. No se pudo demostrar nada porque no pasó nada. Se armó un circo, mancharon mi nombre, reputación e historia. Estoy hinchado los huevos con esta mujer”, cerró.

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