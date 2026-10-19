“El poder de la red”: un futuro “aterrador”

Dieciséis años después de “Red social”, Aaron Sorkin vuelve a meterse en las entrañas de Facebook. La película de David Fincher contaba cómo un estudiante sin demasiada vida social inventaba una máquina de hacer amigos. “El poder de la red”, que se estrena este jueves en los cines de La Plata, muestra en qué se convirtió esa máquina. Hoy es una herramienta que usan miles de millones de personas y que, según la investigación en la que se basa la película, contribuyó a radicalizar a parte de sus usuarios.

La película, escrita y ahora también dirigida por Sorkin, reconstruye los “Papeles de Facebook”. Es la investigación que The Wall Street Journal publicó en 2021 con los documentos internos que aportó la denunciante Frances Haugen. Jeremy Allen White interpreta a Jeff Horwitz, el periodista que la encabezó, y Mikey Madison, ganadora del Oscar por “Anora”, a Haugen. Jeremy Strong se pone en la piel de un Mark Zuckerberg adulto, todavía torpe en el trato pero convertido en una de las figuras más poderosas del planeta. Completan el elenco Wunmi Mosaku, Bill Burr, Betty Gilpin y Billy Magnussen. En Estados Unidos, donde se estrenó hace unas semanas, arrancó lejos de la taquilla de su antecesora.

La película de Sorkin reconstruye la investigación de 2021 “Papeles de Facebook”

Para White, la película fue una manera de enfrentar en la pantalla algo que lo inquieta fuera de ella. “Tengo muchos temores sobre lo que estas compañías quieren últimamente”, dijo en una entrevista con AFP. “Lo quieren todo, quieren todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, toda nuestra interacción, quieren que nos comuniquemos con sus herramientas”.

Y fue más allá: “Es aterrador no saber hasta dónde llega esto. Ellos tienen miles de millones de dólares, ¿qué más?”.

White, de 35 años, pertenece a la generación que abrió su cuenta de Facebook en la secundaria. En aquel momento, recuerda, la plataforma parecía “bastante inocente”. Aun así, ya notaba la ansiedad y la inseguridad que les provocaba a sus amigos llevar la cuenta de quién seguía a quién y cuántos seguidores tenía cada uno. “Parecía una idea nueva, y ahora es la forma en que evaluamos todo en este mundo”, resumió.

“¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Vamos a seguir en este camino al que nos están arrastrando los multimillonarios, o vamos a poner regulaciones en marcha?”

Jeremy Allen White, protagonista de “El poder de la red”

Madison, de 27 años, eligió el camino opuesto: nunca tuvo redes sociales y así sigue. La actriz dijo compartir “muchas de las inquietudes” de su compañero.

Las revelaciones de Haugen y Horwitz alimentaron demandas que, en algunos casos, reclamaron compensaciones millonarias. White relativiza su alcance: para empresas que manejan miles de millones de dólares en ingresos, advierte, “los montos son prácticamente irrelevantes”. Por eso apuesta a otro terreno, el de la conversación. “Ojalá que la película lleve a la gente a hablar sobre los daños que pueden causar compañías como Facebook”, dijo. “Espero que la gente le pregunte a sus amigos, a sus familiares, a sí mismos, sobre su relación con las plataformas de redes sociales (...) que comprendan mejor cómo operan estas compañías”.

Mosaku, que interpreta a una asesora de Zuckerberg, va en la misma línea. “Las redes sociales tienen mucha responsabilidad del ambiente en el que nos encontramos”, sostuvo. Después planteó preguntas que, a su juicio, merecen respuesta: “¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Vamos a seguir en este camino al que nos están arrastrando los multimillonarios, o vamos a poner regulaciones en marcha?”. Y sumó otra, más incómoda: “¿En qué burbujas estamos, cómo nos están radicalizando y separando, y volviéndonos incapaces de comunicarnos entre nosotros?”. Su conclusión fue breve: “Es muy angustiante”.

La paradoja, claro, es que buena parte de la charla sobre la película va a circular por las mismas redes que la película denuncia. El algoritmo, como siempre, se va a quedar con su parte.