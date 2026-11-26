De los años de gloria, en los que el dinero entraba a raudales, a una actualidad en la que tiene que salir a vender entradas puerta a puerta. Matías Alé abrió su corazón y reveló detalles de su debacle económica, los lujos que supo darse y el vacío que experimentó cuando su salud le jugó una mala pasada. Y, en medio de su descarnada confesión, lanzó una frase tan inesperada como provocadora.

“Yo hice mucha plata, de verdad, trabajando con Carmen”, aseguró el actor, al recordar sus exitosas temporadas teatrales junto a Carmen Barbieri, cuando llegaban a convocar a 1.100 espectadores por función y multiplicaban sus ingresos con presencias en eventos.

Sin embargo, aquella época de abundancia quedó atrás. “Yo hice mucho dinero, mucho dinero de verdad. Después no me supe administrar, después me enfermé, perdí mucho dinero. Hoy vivo al día”, admitió, sin vueltas.

El galán recordó que llegó a acumular una importante cantidad de vehículos, aunque de poco le sirvieron cuando atravesó uno de los momentos más delicados de su vida. “Yo antes tenía cinco motos, tres autos, que no me servían para nada, porque cuando me internaron siempre digo: nadie me decía ‘te amo’, el Porsche no me decía ‘te amo’”, disparó. La enfermedad, según su propio relato, marcó un antes y un después en una vida que hasta entonces había estado rodeada de comodidades y lujo.

Alé también puso sobre la mesa la complicada realidad económica que atraviesan los artistas y la necesidad de multiplicar sus compromisos laborales para conseguir los ingresos de otras épocas. “Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes, cuatro trabajos”, sostuvo.

El actor contrastó aquellos tiempos de bonanza, cuando trabajaba con Barbieri y llegaba al camarín con la tranquilidad de saber que la sala estaba llena, con su presente, en el que debe involucrarse personalmente en la búsqueda de espectadores.

“Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente. Es hermoso”, aseguró.