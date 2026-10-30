El posteo de la China Suárez a Turquía en un día especial que llamó la atención

Recordemos que, la China Suárez y Mauro Icardi dejaron Turquía en mayo.

Allí, la abogada platense del goleador, Elba Marcovecchio, aseguró que la restitución internacional de sus hijas continúa firme en ese país.

Lo cierto es que, a China Suárez y Mauro Icardi aun no volvieron a Turquía, después de haber regresado a Argentina en mayo de 2026.

La pareja dejó sus pertenencias en una baulera, luego de que el Galatasaray le pidiera que dejaran la casa que les habían dado en Estambul.

Pero, ahora, ella hizo un posteo que llamó la atención.

Este 29 de octubre, fue el día de la Independencia en Turquía. Por lo tanto, la China Suárez compartió un video de festejos por los 103 años del país y aprovechó para felicitar al lugar donde vivió el último año.

Cabe recordar que sus hijos habían empezado en el colegio allí, aprendieron el idioma y hasta las costumbres.

¿Esto es un gesto para Turquía porque tienen pensado regresar? La China Suárez y Mauro Icardi tienen que recuperar sus pertenencias y, además, el Galatasaray pretendía organizarle una despedida oficial al futbolista en el Estadio junto a toda su gente y fanáticos.

Además, la abogada de Mauro Icardi, aclaró que la restitución internacional de las hijas del futbolista sigue firme y el pedido fue hecho en Turquía.

Por lo tanto, él tendría que vivir allí para continuar con la lucha. Es decir, ambos tienen mucho que los sigue uniendo al país.