En El Agonista, Sebastián Manusovich se enfrenta a la posibilidad de una operación cerebral que podría cambiarlo para siempre. Un hombre acostumbrado a producir historias para otros queda, esta vez, frente a una cámara que lo mira a él.

Su primer oficio fue la programación. Comenzó a trabajar a fines de los años ochenta y luego inició Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Esa formación técnica lo acompañó cuando se volcó a la comunicación audiovisual: pensar cómo funciona algo y encontrar la manera de hacerlo posible eran parte de ambos mundos.

En 1995 fundó Matiz. Durante más de treinta años produjo contenidos para grandes marcas y medios, entre ellos Warner Bros. y Discovery. A ese recorrido sumó la producción cinematográfica. Cada proyecto implicaba encontrar una forma de contar y llegar a públicos diferentes.

Pero hubo una historia que decidió contar desde otro lugar: la propia.

De esa decisión nació El Agonista, el «biodrama espástico» que codirigió junto a Pablo Pintor y del que también fue productor y protagonista. La película demandó más de cinco años de trabajo. Los hijos, los amores, el deseo y el humor conviven con las preguntas sobre su cuerpo y su futuro. La producción fue seleccionada para la Competencia Argentina de Largometrajes del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En el marco del festival, el equipo presentó también Universo Agonista, un proyecto cultural, educativo y comunitario que busca extender la experiencia cinematográfica y convertir al espectador en parte de la historia.

La propuesta tuvo una primera experiencia durante las funciones, con una gran concurrencia. Al finalizar cada proyección, los espectadores recibieron una tarjeta con forma de entrada que llevaba una frase particular: «Esta entrada se usa a la salida». Un código QR les permitía compartir sus impresiones y sumarse a la iniciativa.

La experiencia continuó con una muestra de dibujos presentada en el Auditorium. Distintos artistas habían retratado a Sebastián mientras posaba desnudo. El cuerpo era el mismo, pero cada obra ofrecía una mirada diferente. Los visitantes también podían escanear códigos QR y dejar sus comentarios. La propuesta invitaba a reflexionar sobre cómo nos vemos y cuánto de nosotros aparece en la imagen que construyen los demás.

De la pantalla a la inteligencia artificial

Ese cruce entre tecnología y comunicación también atraviesa su trabajo cotidiano. Como director de Matiz Lab, Manusovich impulsa desarrollos y soluciones para empresas que buscan incorporar inteligencia artificial o revisar las herramientas que ya utilizan.

El equipo trabaja con modelos predictivos y planificación probabilística, asistentes capaces de consultar el conocimiento corporativo y sistemas de automatización integrados a las plataformas existentes. También desarrolla herramientas de inteligencia comercial y de audiencias, análisis territorial y capacitación para equipos.

Entre sus desarrollos se encuentra CUANTIL, una herramienta que permite planificar presupuestos y estimar las probabilidades de alcanzar determinados objetivos. La propuesta combina ciencia de datos con el conocimiento de los procesos y de las personas que deberán utilizar cada solución, con control humano sobre las decisiones.

Mientras tanto, Universo Agonista proyecta iniciar en 2027 un recorrido itinerante junto a organizaciones e instituciones de distintos puntos del país.

La tarjeta que recibieron los espectadores durante las funciones dejaba una última provocación: «Ya viste bastante de mí». Después de haber expuesto su propia vida frente a una cámara, Sebastián busca ahora conocer qué generó esa experiencia en quienes estuvieron del otro lado.