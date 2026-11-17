Este martes a las 18.30 en la Biblioteca Popular “La Chicharra” (18 y 71), continúa el ciclo de cine gratuito: en esta ocasión, se proyectará “El puerto”, obra de Aki Kaurismäki, el realizador más importante de Finlandia, dueño de un estilo humanista y de humor seco.

En este caso, el filme cuenta la historia de Marcel, un escritor frustrado cuyos días transcurren entre el bar, su adorada mujer Arlette y su trabajo de lustrabotas. Pero todo cambiará cuando decida proteger de la policía al pequeño Idrissa, llegado como inmigrante ilegal desde África para reencontrarse con su madre.

Este filme inauguró su “trilogía de los puertos” o “de la migración”: hasta entonces Kaurismäki había retratado las desventuras de los trabajadores y los más humildes de Helsinki, pero decidió expandir su mirada hacia Europa occidental y abordar la crisis migratoria global.