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POR UN “ATAQUE BRUTAL Y SIN PROVOCACIÓN” EN UN BOLICHE LONDINENSE

El rapero Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso

X (@TMZ)

Por Redacción

El reconocido cantante Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión, con suspensión de la pena durante doce meses, tras declararse culpable de un ataque “brutal y sin provocación” en una discoteca de Londres hace tres años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres dictó una sentencia en suspensión, por lo que el artista evitará la cárcel a menos que cometa otro delito durante los próximos doce meses.

Brown aceptó la responsabilidad de un cargo menor por alteración del orden público tras protagonizar un enfrentamiento en el club nocturno Tape London contra el productor Abraham Diaw, ocurrido en 2023. En el hecho, actuó junto a su coacusado, el rapero Omololu Akinlolu, quien obtuvo cuatro meses en suspensión.

Se desconocen los detalles que provocaron el altercado, pero se supo que Brown y Akinlolu utilizaron una botella de vidrio para pegarle en la cabeza al denunciante.

ATAQUE BRUTAL Y SIN PROVOCACIÓN

“Se trató de un ataque brutal y sin provocación por parte de Brown y Akinlolu en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima en la cabeza dos veces”, declaró la fiscal Claire Campbell tras conseguir la condena.

“Continuaron la agresión mientras la víctima intentaba huir por el club. La víctima fue pateada mientras estaba sentada indefensa en el suelo”, agregó la fiscal en un comunicado publicado recientemente.

Por otra parte, el juez a cargo, Tony Baumgartner, advirtió al artista que mantuviera una conducta correcta en estos meses de suspensión: “Tomo en cuenta su empleo y su dilatada trayectoria en la música. Su fama, éxito comercial y prestigio profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos”.

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