El rating por las nubes: cuántos puntos midió la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

Un montón. Tras más de 200 días de competencia en la casa, Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin.

En una definición apasionante con voto récord de la gente, Solange Abraham se consacró ganadora frente a Yipio.

Así, el reality de Telefe no solo generó repercusión en las redes, sino que también registró un fuerte acompañamiento del público en la pantalla chica.

El inicio de la velada ya mostró marcas destacadas para la señal.

El programa previo, Popstars, le dejó un piso elevado al ciclo conducido por Santiago del Moro al entregar la pantalla en 10,2 puntos de audiencia. Con esa base, la transmisión comenzó su camino de ascenso continuo para adueñarse de la franja horaria.

Entonces, apenas comenzó la emisión especial, la cuenta especializada @MoskitaMuertaOk reflejó el arranque con datos concretos del encendido: "La final de #GranHermano arranca liderando la franja con 11,9 puntos". De este modo, la definición del certamen tomó el control de la televisión abierta desde sus primeros minutos de emisión.

Con el paso de los bloques y el aumento de la expectativa por el anuncio, la audiencia siguió creciendo. Según publicó la misma cuenta en sus redes, "La final de #GranHermano toca 13 puntos liderando la noche. Más de 900.000 individuos viendo solo en el AMBA".

Pero, sin dudas, el punto más alto de la jornada ocurrió justo en el instante en que Santiago del Moro abrió el sobre definitivo con la decisión del público. Al momento de gritar la victoria de la jugadora, la red social @MoskitaMuertaOk informó: "Sol Abraham la ganadora de #GranHermano. La final toca un pico de 13.3 puntos".

Así concluyó una temporada histórica que acumuló más de 30 millones de votos y mantuvo en vilo a los televidentes durante casi siete meses.