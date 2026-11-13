“El Refugio de los secretos”: una historia de libertad e identidad en escena

En una casa de fin de semana a principios de 1960, un grupo de hombres heterosexuales, casados y con vidas aparentemente convencionales, se juntan los fines de semana para sentirse mujeres, vestirse como tales, actuar como ellas, jugando a maquillarse y tener clases de femeneidad. De esta premisa nace “El Refugio, de los secretos”, la obra que se presenta los domingos de noviembre en teatro La Lechuza.

“Lo primero que me atrajo de la historia es la actualidad del texto a pesar de haber pasado 80 años de sucedidos estos hechos reales”, dice Walter Busilachi, uno de los actores que forma parte de esta puesta.

“Si bien la historia transcurre en 1960, en la actualidad, lamentablemente, todavía existen actos discriminatorios y de mucha violencia completamente asqueantes. Se ha avanzado muchísimo, pero falta mucha educación al respecto”, remarca el actor sobre la pieza que dirige Andrea Roma.

Además de mantener una vigencia extraordinaria, para Busilachi la cuestión radica en que “hay mucha gente que aún hoy no se atreve a mostrar quién es realmente, y no hablo solo a nivel sexual. Que se oculta tras cuatro paredes para sentirse libre y seguro con lo que desea ser”. En este sentido, la pieza habla, según el actor, de “la discriminación de los discriminados”.

-¿Cómo es tu personaje dentro de este grupo?

-Mi personaje es Joel, un empleado Bancario durante la semana y Gloria la “distinguida” del grupo durante esos fines de semana de amigos. Un alma solidaria y luchadora que bajo ningún concepto aceptará la discriminación de sus pares. Muy graciosa, pero toda una guerrera dispuesta a dar batalla.

-¿Cómo fue el trabajo con Andrea Roma en la dirección y con un elenco tan numeroso?

-Andrea es súper generosa y permisiva con las propuestas del actor. Si bien es su primera dirección hemos llegado a un resultado hermoso, divertido y muy emotivo en una obra tan complicada de caer fácilmente en lo burdo y clásico de hombres que se visten de mujer. Fue difícil ante un elenco tan grande, somos 9 actores en escena y 13 personas en total que le damos vida a esta historia. Siete meses de ensayos y un trabajo muy minucioso de reproducción de época, vestuario y maquillaje.

-¿Qué te gustaría que el público descubra o se lleve después de ver la obra?

-En lo personal me gustaría que se queden pensando en quienes quisieran ser si no existiera el dedo acusador. Que comiencen a destramar esos sueños postergados por el miedo a la discriminación y que esto sea un primer paso para que puedan dar rienda suelta a sus alas.

-¿Sentís que el teatro tiene hoy una responsabilidad especial a la hora de contar historias como estas?

-Cualquier forma de arte es una expresión de lo que nos pasa como sociedad. Y es genial poder darle notoriedad y ponerlo sobre el tapete. Personalmente, no me gusta politizar el arte, y menos cuando espectadores de distintos pensamientos pagan su entrada y vienen a disfrutar de una obra. La idea no es hacer sentir incómodo a nadie, sino llegarle al corazón (...) Hoy, vale sumar, no dividir. Como dice mi personaje Gloria: “No hay blanco ni negro en esto que nos pasa, sino una infinita variedad de grises”.

“El Refugio, de los secretos” se presenta el domingo 15 a las 18 y a las 20 horas, y el domingo 22 a las 19 y a las 21 horas en Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11.

“Hay mucha gente que aún hoy no se atreve a mostrar quién es realmente”