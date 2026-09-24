El requisito exclusivo de Tini para los invitados a su boda con De Paul

La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul será uno de los eventos más esperados del año, y mientras la cantante enfrentan un duro presente familiar, salieron algunos detalles de los requisitos que tiene para su gran día.

Entre las novedades salió a la luz que los invitados al casamiento recibieron una invitación personal e intransferible con un link que llevaba a ciertos requisitos de los novios para su gran día. Entre ellos el “dress code” que será de gala. Si bien se dijo que la cantante esperaba algo digno de una MET Gala, la realidad es que será elegante pero con la impronta de cada participante.