El sacrificio que haría Mauro Icardi para volver al Galatasaray tras tres meses sin contrato ¿La China se quiere quedar en Turquía?

Recordemos que, Mauro Icardi jugó su último partido a mediados de mayo de 2026 y está sin contrato desde el 1 de julio.

Si bien se habló de que tendría posibilidades de jugar en varios clubes de Europa, una nueva información indica que estaría dispuesto a bajar sus requerimiento y expectativas para volver al Galatasaray.

La principal razón por la que Mauro Icardi no habría renovado con el Galatasaray era el dinero.

Periodistas deportivos turcos habían informado que el club le había ofrecido la mitad del sueldo que tenía y él no habría aceptado. Sin embargo, tras tres meses, habría vuelto atrás e, incluso, habría bajado sus exigencias.

Pero, la razón más importante pasaría por la sugerencia de la China Suárez. Sabido es que las preferencias de la modelo argentina pasan por Italia. Allí, el goleador no habría conseguido una línea económica que convenza a sus bolsillos. Por lo que la China le habría señalado a Icardi que intente regresar al Galatasaray.

“Icardi planea viajar a Turquía porque quiere volver a Galatasaray”, aseguraron en la tele, mientras que agregaron:“Bajó todas las condiciones y está dispuesto a negociar”. Si bien ya no tiene rodaje futbolístico y eso perjudicaría el arreglo con otros clubes, la verdadera razón radicaría en que quiere continuar la lucha por la restitución internacional de sus hijas a Estambul.

“El juez le dio 30 días para que defina su futuro, sino se cae la restitución internacional en el país turco. Icardi insiste con ir y vivir con sus hijas en Estambul”, señalaron desde la pantalla chica. En cuanto a los detalles económicos, Mauro perdería más de la mitad del sueldo que tenía en su contrato anterior en10 millones de euros: “Se ofreció en Galatasaray por 3.5 millones de euros anuales y hasta aceptaría 2 millones”.

Para finalizar explicaron que Elio Pino, su mánager, reveló que Mauro Icardi buscaría regresar a jugar a mitad de la temporada que acaba de comenzar: “Comenzará a entrenar bajo el control de Galatasaray para estar listo”. Hace tan solo unos días, el futbolista se había mostrado despreocupado entrenando en su casa de Nordelta junto a la China Suárez, supuestamente sin apuro por el momento.