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El sofisticado look protocolar que eligió María Belén Ludueña para su encuentro con el Papa León XIV

Por Redacción

María Belén Ludueña acompañó a Jorge Macri en la bienvenida a León XIV y en la entrega de las llaves de la Ciudad.

Allí, el look incluyó peinado recogido bajo con raya al medio.

Para la ocasión, María Belén eligió un diseño exclusivo de Atelier Gabriel Lage en azul marino. El vestido lo lució para acompañar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV y en la ceremonia de entrega de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires

Una silueta de líneas depuradas, caída fluida y escote sutilmente estructurado, que se completa con mangas tres cuartos y un largo acorde a la etiqueta protocolar.

Una elección donde cada detalle encuentra su equilibrio entre elegancia, sobriedad y modernidad.

El estilismo se completó con un peinado recogido bajo, de raya al medio y delicados mechones sueltos que enmarcaron el rostro, aportando frescura y naturalidad. El resultado final fue un look armónico que logra una imagen elegante, distinguida y acorde a la relevancia de la ocasión.

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