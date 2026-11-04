El teatro comunitario de Abasto-Almagro llega a City Bell

El grupo Sin Telón Teatro Comunitario de Abasto-Almagro llega al Galpón de La Caterva en City Bell para presentar “Memorias de la Estación”, un recorrido por la memoria barrial, la organización colectiva y la esperanza, a través del humor, la poesía y la música.

La historia reúne a una bandada de aves y un grupo de vecinos que se organizan para recuperar un parque arrebatado por la especulación y el olvido. Una propuesta que recupera más de 20 años de lucha vecinal.

La función será el sábado a las 19 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14b, con entrada a la gorra y reserva previa al 2214183597.