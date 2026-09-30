El tema con Bandana

La novedad de Emanero antes de su visita a La Plata es “Ojo de loca”, canción que grabó junto a Bandana y que se estrenó este martes. “Yo tengo 39. En la época de Bandana era adolescente y era parte del público popular que se enteraba de las cosas por la tele y la radio”, cuenta. Al compartir management con ellas desde hace un mes y medio, redescubrió su repertorio: “No había perdido vigencia en absoluto. Son canciones recontra atemporales, y eso va muy en línea con lo que trato de hacer: que si te cruzás ‘Sinvergüenza’ dentro de cinco años, no suene a una época particular”.

El desafío era no forzarlas: “Nunca hicieron cumbia, y no les quería faltar el respeto ni hacer una canción donde fingiera ser la quinta Bandana”. El demo les gustó y todo se aceleró en tres semanas: “Cuando estaba de gira en España, las chicas grabaron las voces, me mandaron, edité, propuse alternativas, filmamos el videoclip el viernes y salimos ahora”.