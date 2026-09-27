El último adiós a "El Negro" González Oro tras su muerte: cuándo y dónde será su velatorio

Tras la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años, su círculo íntimo definió los detalles del último adiós al reconocido locutor de radio.

Según confirmó la periodista Marcela González en diálogo con TN Central desde Punta del Este, la familia del reconocido locutor y conductor decidió realizar el velatorio en Uruguay, país donde residía desde 2020. La ceremonia de despedida tendrá lugar en Jardines del Alma, un cementerio privado ubicado en la localidad de San Carlos. En ese mismo predio se llevará a cabo posteriormente la cremación de sus restos.

De acuerdo con lo informado, las puertas del recinto se abrirán a partir del lunes a las 9 de la mañana para que familiares, amigos y allegados más cercanos puedan asistir a rendirle homenaje y despedir sus restos.

La resolución fue ratificada en el tramo final del reporte por la periodista Sofía Kotler desde los estudios del canal. “La decisión de la familia es despedirlo allí”, concluyó sobre la determinación de respetar el lugar donde el periodista eligió pasar sus últimos años de vida.

De qué murió el Negro Oro

En los últimos años, el periodista había atravesado distintos problemas de salud y había hablado públicamente sobre las dificultades que tenía para movilizarse. En julio de 2025, durante una entrevista con A la tarde (América TV), contó que había decidido no volver a viajar a Madrid para visitar a sus hijos porque sentía que ya no tenía la misma capacidad física para afrontar un viaje de tantas horas.

Asimismo, también tenía antecedentes cardíacos. En 2017 sufrió un episodio que inicialmente había relacionado con sus pulmones debido a su prolongado hábito de fumar. Sin embargo, los estudios determinaron que tenía tres arterias coronarias obstruidas. “Me abrieron, me sacaron el corazón, me pusieron una bomba y me hicieron tres bypass”, había contado años después durante su participación en PH Podemos Hablar (Telefe).

El periodista también recordó que había sufrido un infarto y que, en aquel momento, los médicos le habían advertido sobre la gravedad de su cuadro. “Tuve la sensación de que volvía de un lugar extraño que no era la muerte porque nunca me morí, pero que me podría haber muerto”, relató.

Además de sus antecedentes cardíacos, González Oro había reconocido durante años su adicción al cigarrillo. En una entrevista había contado que comenzó a fumar a los 13 años y que, pese a haber reducido la cantidad de cigarrillos, no había logrado abandonar completamente el hábito.