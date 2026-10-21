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EN EL GRAN REX

Elsa “Frozen” busca a su protagonista con audiciones

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Por Redacción

“Frozen, el musical” ya está en marcha. El espectáculo que buscará consolidarse como el más visto de las vacaciones de invierno del año próximo, ya busca a su protagonista.

Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de “La Sirenita”, “Matilda”, “School of Rock” y “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, realizará audiciones para encontrar a Elsa. La búsqueda está orientada a encontrar intérpretes con una edad escénica de entre 21 y 28 años y un rango vocal de Mi3 a Mi5.

Las audiciones se realizarán en noviembre en el Gran Rex.

Las aspirantes al rol podrán completar sus datos en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCoNYzyrY0lsLEtynjwvv6J8fpPiceTCNhJKjsQ8Z-ETTSxA/viewform

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