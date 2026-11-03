Emanuel Ortega respondió el posteo de Julieta Prandi tras su fallida luna de miel 

Sin dudas, cuando Julieta Prandi lanzó el comunicado anunciando su separación de Emanuel Ortega apenas 27 días después de haberse casado, los pasajes de la luna de miel ya estaban comprados.

Ambos iban a disfrutar de unos días en las playas de Brasil y la modelo, que se había reservado sus vacaciones para ese momento, sintió que tenía que aprovecharlo igual.

Así fue que viajó con un amigo primero y luego se quedó algunos días más en soledad.

Entonces, el fin de semana, subió postales de esta escapada que sin dudas fue muy diferente a lo planeado originalmente.

Pero, ahora el que también subió una postal en sus redes fue Ortega.

Emanual, que desde que desde los descargos que posteó para negar la existencia de terceros en discordia y pedir respeto, no había publicado nada, eligió mostrar el paisaje que disfruta por estos días.

Si bien no hubo referencia directa a Julieta Prandi ni a la situación sentimental, la letra del tema elegido dice mucho más de lo que todos imaginan.

Queda claro que, es un mensaje sobre el desgaste de llevar una vida marcada por las giras, los viajes y los horarios nocturnos, y de cómo ese ritmo termina afectando los vínculos personales.

Palmetas y plantas de fondo, un cielo azul profundo y la canción First Of The Week del artista Patrick Sweany de fondo, como una manera de mostrar cuál es hoy su realidad.

Finalmente, una canción sobre la soledad que puede esconderse detrás de una vida en apariencia emocionante y el costo emocional de no poder estar presente para las personas que uno quiere.