Emocionante show de Jairo para recibir al Papa: "Es una gran felicidad

El cantante cordobés Jairo (77) protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa a la misa que el papa León XIV encabezó este martes en Córdoba. Con un repertorio que combinó canciones religiosas y clásicos del folklore argentino, Jairo acompañó a los miles de peregrinos que pasaron la noche en el predio de FAdeA para participar del histórico encuentro con el Pontífice.

La presentación comenzó alrededor de las 8.15, cuando todavía quedaban varias horas de vigilia y expectativa por la llegada del Papa. Acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino en piano, el artista nacido en Cruz del Eje ofreció un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.

El repertorio tuvo un comienzo marcado por la espiritualidad con «El Credo», de Carlos Mejía Godoy, perteneciente a la Misa Campesina Nicaragüense. Luego interpretó «Los peregrinos», una composición propia, «Carpintería José», «Milonga del trovador», de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, «Piedra y Camino», de Atahualpa Yupanqui, y «Oración del remanso», de Jorge Fandermole.

Uno de los momentos de mayor conexión con el público llegó cuando Jairo invitó a los presentes a sumarse a una canción que todos conocían. «Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos», expresó antes de comenzar «Zamba de mi esperanza».

La respuesta fue inmediata: miles de peregrinos acompañaron la interpretación y transformaron el escenario en un canto colectivo, mientras aguardaban la llegada de León XIV.

Sin embargo, el momento más conmovedor quedó reservado para el final. Cerca de las 9, cuando el avión que trasladaba al Pontífice ya sobrevolaba el predio, Jairo interpretó el «Ave María» de Schubert acompañado por el piano. La canción, que lleva casi cinco décadas ligada a su trayectoria, generó una escena de profundo silencio y emoción entre los fieles.

Por el escenario también pasaron Jorge Rojas, Magui Olave, Q'Lokura y otros representantes del folklore, el cuarteto y la música religiosa.