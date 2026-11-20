Más de setenta películas de diez países, cuatro sedes y ninguna entrada que pagar. La 21ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata (Fesaalp) se desarrollará desde este sábado al jueves en varias sedes (el Cine Select, el Centro Cultural Islas Malvinas, el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ta y Proyecciones Terrestres) pero con la misma propuesta de siempre: proponer un pantallazo delicadamente curado alrededor del cine de la región. Pero son muchas películas: para no naufragar, a continuación un mapa con destacados y recomendaciones.

Apertura: Favio, medio siglo después

La noche inaugural tiene algo de acto de justicia. “Soñar, soñar”, la película que Leonardo Favio estrenó en 1976, meses después del golpe, con Carlos Monzón como un ingenuo de pueblo que sigue a un buscavidas (Gian Franco Pagliaro) rumbo a Buenos Aires, fue un fracaso en su momento y con los años se volvió objeto de culto: hay quienes la prefieren a los títulos más canónicos de su director. A cincuenta años de aquel estreno se verá en fílmico, en una función organizada junto a Cinemecánica y la Fundación Octubre. La misma noche llega “La mancha”, de los hermanos Ramiro y Adrián García Bogliano, terror adolescente filmado en la República de los Niños: un grupo de chicos queda atrapado en una maldición que conecta el parque con un mundo paralelo. Estrenada en el Bafici y seleccionada en Sitges, es un asunto de familia (en el elenco está Ennio, hijo de Ramiro, y entre los guionistas, su pareja, Catalina Oliva) y un ejercicio de montaje vertiginoso que coquetea con el cine experimental.

La Competencia

La Competencia Latinoamericana de Largometrajes, la principal, reúne nueve títulos, y tres de los argentinos vuelven de los grandes festivales europeos. “El fantasma”, de Ignacio Masllorens y David Lamelas, pasó por las Giornate degli Autori de Venecia y arranca como un documental por encargo sobre Rubén Santantonín, figura esquiva de la vanguardia de los sesenta que terminó destruyendo su propia obra. Producida por El Pampero Cine, con Luis Felipe Noé y Marta Minujín entre los convocados, la película se desvía hacia algo más lúdico y más inquietante: cómo filmar a alguien que eligió desaparecer. Lamelas, compañero de ruta de Santantonín, es a la vez codirector, testigo y personaje.

De esas mismas Giornate volvió María Aparicio con el premio mayor bajo el brazo. En “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión”, la cineasta cordobesa sigue a Eva (Eva Bianco), que está de paso por Madrid y conoce en el Reina Sofía a Dante, un historiador argentino al que interpreta el crítico Roger Koza. La charla entre ambos se abre hacia un retrato de trabajadores migrantes, en esa zona entre ficción y documental donde Aparicio se mueve como pocos.

“Pedro en el país”, en cambio, se estrenó en San Sebastián. María Alché y Benjamín Naishtat, la dupla de Puan, dejan la comedia para escuchar a Pedro Catella, hijo de la poeta y militante Alicia Eguren, adoptado por John William Cooke, que a los nueve años ya participaba de la Resistencia peronista y después pasó por la Revolución Cubana y el exilio.

Huele a espíritu adolescente

Si hay una línea que atraviesa el festival es la de chicos y jóvenes que se escapan, sueñan o se pierden. La más emotiva es “El tren fluvial”, que se verá en Funciones especiales y es la última película de Lucas Vignale, director de videoclips de trap (los de Trueno, entre otros) que murió en junio, a los 28 años, en un choque de helicópteros en Río de Janeiro. Codirigida con Lorenzo “Toto” Ferro, el Robledo Puch de “El Ángel”, sigue a Milo, un chico de pueblo que baila malambo bajo la presión de su padre y que, inspirado por Soñar, soñar, se escapa solo a Buenos Aires: un hotel de Chacarita, un casting, Rita Pauls y Fabián Casas en el camino.

Desde Locarno, donde obtuvo una mención especial, llega “Los días libres”, ópera prima de Lucila Mariani: en un verano de inflación y con un eclipse en el horizonte, Bego, de once años, se obsesiona con el shifting, la moda de TikTok que promete cambiar de realidad a través de los sueños lúcidos. “Barrio triste”, debut del colombiano Stillz, el hombre detrás de los videos de Bad Bunny y Rosalía, pasó por Venecia y ganó IndieLisboa con un found footage feroz: unos adolescentes de la Medellín de 1987 le roban la cámara a un periodista y lo registran todo, mientras en el cielo aparecen luces extrañas. Música de Arca, producción de Harmony Korine. Y en Fesaalp Expandido, “Los nadadores”, de Sol Iglesias SK (mención especial en Málaga), pone a cuatro jóvenes a vagar por una Buenos Aires tórrida y desierta, colándose en las piletas de casas ajenas. Retratos de una época.

La Plata en pantalla

El festival arranca dos días después del cumpleaños 144 de la ciudad, y La Plata Filma le hace honor. “La maldición de los gobernadores”, de Marcos H. Rodríguez, vuelve sobre el mito fundacional más persistente: el conjuro de la bruja de Tolosa que, desde la Plaza Moreno de 1882, habría condenado a los gobernadores bonaerenses a no llegar nunca a la Casa Rosada.

“La forma que piensa”, de Marcelo Gálvez, film-tesis de metraje encontrado basado en la biofilmografía de Carlos Vallina. Sustentado en una investigación universitaria que permitió la restauración y digitalización de sus filmes en Súper 8 mm, 16 mm y video analógico, este ensayo audiovisual busca capturar su visión del mundo y de la política

Y el miércoles 25 habrá lugar para los más chicos: alumnos del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP presentarán “Un viaje a”, muestra de su ciclo de lenguaje audiovisual.

Cierre: terror en el estudio

La última noche arranca con Amara, cuarteto platense que mezcla indie, pop, cumbia y rock, y sigue con “Familia teme enfrentar una nueva noche de terror”, lo nuevo de Cristian Ponce, recién llegado de Sitges y también en competencia. El director de “Historia de lo oculto” vuelve a la televisión de los ochenta: cada noche, una familia de cuatro enfrenta el horror en una casa embrujada que es también un set, con oscuridad donde debería haber paredes y un equipo técnico atrapado detrás de los decorados. Afuera, el sorteo de la colimba y las marchas universitarias. Un final a la altura de un festival que, otra vez, invita a mirar fuera de cuadro.