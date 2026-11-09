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DE HOMBRE MURCIÉLAGO A AGENTE 007

En carrera: Robert Pattinson quiere ser James Bond

El actor hizo una prueba secreta en cámara y entró entre el selecto grupo de postulantes que podrían encarnar al agente 007
Pattinson actualmente está filmando la segunda entrega de “Batman”

Por Redacción

En 2021, Daniel Craig dejó vacante el puesto más codiciado del mundo del cine: el de James Bond, el agente secreto que anteriormente estuvo en manos de reconocidas figuras como Sean Connery y Pierce Brosnan.

Ahora, seis años después de que el puesto quedara sin figura visible, la búsqueda por un nuevo agente 007 comenzó a hacer sonar a los nombres más peculiares de Hollywood, entre ellos, en las últimas horas sonó el nombre de Robert Pattinson.

El actor se encuentra actualmente en Londres en donde retomó las grabaciones de la segunda entrega de “Batman” y, según trascendió, hizo una prueba secreta para probar suerte en la competencia por ganar el papel de James Bond. Según reveló The Hollywood Reporter, la audición se realizó a fines de octubre aunque por ahora no trascendió si se encuentra entre uno de los favoritos de la extensa lista de artistas que son considerados para el rol.

¿QUIÉNES SON LOS OTROS ACTORES QUE QUIEREN SER JAMES BOND?

Entre los actores que también habrían hecho una prueba, se encuentra Nicholas Hoult, que ya había competido con Pattinson por el de “Batman” y ahora se enfrenta nuevamente en esta contienda que lleva adelante el director Denis Villeneuve, quien ya dirigió al actor de “Crepúsculo” en “Dune: Parte Tres”, que tiene previsto su estreno para diciembre.

Además de ellos, se encuentran en la lista tres actores que comenzaron a resonar con fuerza: Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor. Este último, quien interpretó al príncipe Carlos en “The Crown”, era uno de los nombres que sonaban con más fuerza según la prensa británica.

De hecho, las versiones de los últimos días habían inclinado por completo la balanza en favor a O’Connor. De acuerdo al diario británico The Sun, el actor encabezaría la lista de los cinco intérpretes que podrían encarnar al mítico personaje. ¿Será?

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