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En el Argentino, concierto de piano con obras de Liszt, Chopin y Wagner

X (@RamCampodonico)

Por Redacción

El pianista Ramiro Campodónico ofrecerá un concierto el sábadoa las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

En la primera parte interpretará “Chapelle de Guillaume Tell” (“La capilla de Guillermo Tell”), “Il pensieroso” (“El pensador” -sobre una estatua de Miguel Ángel-) y “Sursum corda” (“Elevad vuestros corazones”) del Ciclo “Années de pèlerinage” (“Años de peregrinaje”) de Franz Liszt; Polonesa en do sostenido menor, Op. 26, Nº 1, de Frédéric Chopin; “Albumblatt in C-Dur” (“Hoja de álbum en Do mayor”) de Richard Wagner e “Isoldes Liebestod” (“Muerte de amor de Isolda”) de “Tristán e Isolda” de Richard Wagner/Franz Liszt.

En la segunda parte estrenará una obra propia titulada Leyenda para piano “La que abre ventanas al cielo”.

Las entradas gratuitas, con reserva online, se podrán obtener a partir del jueves 12 de noviembre, desde las 12.00, a través de la página web del Teatro Argentino.

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