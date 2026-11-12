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En el Museo Pettoruti, se inaugura el Salón Provincial Florencio Molina Campos

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Por Redacción

La edición 2026 del Salón Provincial Florencio Molina Campos quedará inaugurado el sábado a las 17 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, y se podrá recorrer ese día hasta las 23 en el marco de la Noche de los Museos, con entrada libre y gratuita.

En la muestra se exhibirán las 38 obras seleccionadas por el jurado, elegido tras una convocatoria abierta, integrado por Majo Echarri, Cristian Segura y Malena Souto Arena, y que pasarán a formar parte del acervo patrimonial del Museo Provincial de Bellas Artes.

El Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos propone una visión de las artes visuales desde una perspectiva amplia, considerando la diversidad que presenta actualmente el campo del arte contemporáneo bonaerense. En la selección se ha dado cuenta en la medida de lo posible de lo especificado en el art. 16 del reglamento del Salón acerca de la paridad de género y la representación territorial bonaerense, tanto en la conformación del jurado como en la selección de obras.

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