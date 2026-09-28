En las redes: profunda catarsis deTini Stoessel luego de pasar por el show de Lali Espósito en River

Tras años de espera, los fanáticos de Tini Stoessel y Lali Espósito tuvieron la recompensa de ver a sus ídolas juntas en un escenario.

Allí, el mencionado encuentro se dio en el tercer show del año que dio Lali Espósito en River y en medio de la guerra de la ex Violetta con su familia.

En el espectáculo, los más atentos pudieron leer un montón de detalles que daban a entender que esa unión no se había dado aún por factores externos, que nada tenían que ver con las artistas.

Entonces, apuntaron de lleno a Alejandro Stoessel, padre de Tini y encargado en el pasado de alimentar la guerra mediática entre ellas.

Pero, lo cierto es que el día después del show, con las emociones aún a flor de piel, Tini hizo catarsis en un posteo de Instagram donde le habla directamente a Lali. “Por las niñas que fuimos y sobre todo, por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, escribió Tini.

Asimismo, agregó: "Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche, tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos".

Y remató con una frase que dejó en el aire la sensación de que detrás de esta unión escénica, hubo algo mucho más íntimo y liberador para Tini. “Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, cerró Stoessel.