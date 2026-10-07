En una función especial, vuelve “El Cumple” y con un homenaje a su autora

“El Cumple”, con dramaturgia de Susana Raiher y dirección de Alejo Gómez Hurtado, tendrá una nueva función este viernes a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Protagonizada por Adriana Scelsio, Alicia Kuchta, Silvia Landolfi,

Marta Rojas, Lucía Ferreiro, Franco Senta y Pablo Álvarez Abregu, narra la historia de Paulina, una viuda que vive con su hija y su nieta que quiere hacer un festejo diferente por su cumple de 70. Pero la familia no piensa igual...

Será una función especial y estará dedicada a la memoria de Susana Raiher, recientemente fallecida.