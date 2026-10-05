“Enamorada, pero no en pareja”: ¿Quién se robó el corazón de Juanita Viale?

Al frente de la mesaza otra vez, Juana Viale se convirtió por un momento en entrevistada cuando inesperadamente Luis Novaresio le preguntó por su presente sentimental.

“¿Vos estás enamorada?”, le tiró Novaresio. Y la respuesta de Juanita fue enigmática: “Yo estoy enamorada, pero no estoy en pareja”.

Novaresio, rápido, preguntó entonces: “¿Sos correspondida?”, le tiró. Y Juana, arrinconada, usó sus poderes de conductora para salir del paso. “Vamos a un corte...”, lanzó.

Pero cuando volvieron, la cosa siguió. Novaresio quisó saber “de quién”, pero Juana volvió a esquivar la respuesta y buscó cambiar el eje de la conversación: “Ay, chicos, tengo que mostrar tu libro”.

Claro, con el silencio de Juana se abre una nueva temporada en la farándula: vendrán especulaciones y versiones sobre quién es el afortunado que se robó el corazón de Juanita.