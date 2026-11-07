Encuentro de gigantes: Ronnie Wood y Charly García

Buenos Aires volvió a convertirse en escenario de un encuentro de leyendas. Charly García y Ronnie Wood, dos nombres que marcaron a fuego la historia del rock, se reunieron en la previa del esperado concierto del guitarrista de los Rolling Stones en el Movistar Arena. Una coincidencia que, por el peso de sus protagonistas, tiene todos los ingredientes para transformarse en una de las postales musicales del año.

De un lado, Charly, el músico que revolucionó el rock argentino desde Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y su extraordinaria carrera solista. Del otro, Wood, el guitarrista británico que lleva más de medio siglo ligado a algunas de las páginas más importantes del rock internacional y que integra los Rolling Stones desde 1975.

El encuentro se produjo en el marco de la visita del músico inglés a la Argentina, donde esta noche tenía previsto presentarse por primera vez con su proyecto solista en el Movistar Arena, como parte de la gira Fearless: Anthology 1965–2025.

Wood llegó al país con una propuesta que recorre seis décadas de trayectoria, desde sus primeros grupos hasta su consagración con los Stones. Su regreso también tiene un significado especial para los seguidores argentinos: la última vez que tocó en el país fue en 2016, cuando la banda de Mick Jagger y Keith Richards ofreció tres conciertos multitudinarios en el Estadio Único.

Dos referentes que hicieron historia

La reunión tiene un valor simbólico que va mucho más allá de una fotografía. García, de 75 años, y Wood, de 79, pertenecen a una generación de artistas que transformaron para siempre la música popular. Ambos atravesaron distintas épocas, reinventaron su sonido y construyeron un legado que sigue influyendo sobre músicos de todo el mundo.

Para Charly, además, estos encuentros con figuras internacionales se han convertido en acontecimientos especialmente celebrados por sus seguidores. En febrero de 2025, el músico argentino también compartió un momento con Sting en los camarines del Movistar Arena, antes de uno de los conciertos del exlíder de The Police.

Por su parte, Wood aprovechó su estadía en Buenos Aires para reencontrarse con el público argentino. Visitó el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, donde recordó sus noches junto a Diego Maradona, habló de su admiración por Lionel Messi y hasta improvisó con una armónica y una guitarra.

El concierto del Movistar Arena promete un recorrido por las distintas etapas de su vida musical, acompañado por la cantante irlandesa Imelda May y con los Ratones Paranoicos como banda de apertura. El domingo 8 de noviembre, Wood continuará su visita con una presentación en Rosario.

En una ciudad que tiene una relación apasionada con el rock, la posibilidad de ver juntos a Charly García y Ronnie Wood representa mucho más que una reunión de celebridades: es el cruce de dos historias fundamentales de la música.