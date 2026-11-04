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”QUIEREN PRIVATIZAR”

Enemigos íntimos: Ventura asegura que Polino planea un boicot contra Aptra

Por Redacción

“Estoy convencido de que quieren privatizar APTRA. Hay un poder que está presionando con la cara de una persona popular, con visibilidad, que está haciendo caga... tras caga...”, exclamó Luis Ventura en su programa “Primicias Ya”, lanzando una indirecta contra Marcelo Polino a quien acusa de planificar un boicot contra la institución que él preside.

El conflicto entre ambos escaló cuando Polino, socio de APTRA, presentó un reclamo ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por una supuesta falta de transparencia sobre los balances económicos de la entidad, que luego fue intimida.

“Tiene 30 años de socio, ¿se acordó ahora de denunciar esto? Yo creo que detrás de todo esto hay un montón de gente que quiere joder a APTRA, a los socios. Y hay una entidad que está haciendo bien las cosas”, cuestionó Ventura ante el reclamo de su colega. El conflicto, promete continuar...

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