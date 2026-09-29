¿Engordó o no engordó?: la historia detrás de los 10 kilos de más de Wanda Nara

Como un preso esperando el día de su libertad, Wanda Nara tacha el calendario esperando el día del estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la película con la que debutará en la pantalla grande y que llegará a las salas el 22 de octubre. Promocionando el filme en sus redes, la mediática, que anoche volvió a Telefé con otra edición de “MasterChef Celebrity”, reveló que debió someterse a un impactante cambio físico. Sin embargo, algunos dudan de que sea verdad.

Dirigida por Hernán Guerschuny, y con las actuaciones de Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, “¿Querés ser mi hijo?” narra una polémica historia de amor prohibido que desafía las convenciones y pone en jaque los límites del deseo.

En esta historia, Wanda Nara es Lucía, una mujer conformista de 42 años que descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero. Allí descubre que su nuevo vecino, Javier, es un joven mujeriego de 22 años que organiza fiestas constantemente y no la deja descansar.

Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. Pero en la última prueba para ser contratada debe participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera.

EL MAYOR DESAFÍO

Días atrás, mientras promocionaba en sus redes el estreno de la cinta, Wanda le contestó a una seguidora que le preguntó cuál había sido el mayor desafío de este proyecto. La rubia no dudó en asegurar: “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”.

Su respuesta generó revuelo enseguida, en tanto, 10 kilos de más, o de menos, es algo que se advierte fácilmente en una persona y, sobre todo, en alguien tan expuesto en los medios como ella. Sin embargo, la conductora luce igual que siempre por lo que su respuesta hizo mucho ruido.

“¿Por qué 10 kilos para el personaje de la peli?”, le preguntó otro seguidor y Wanda jugó al misterio: “Tenés que verla”.

Además, generando más intriga, sumó: “Cuando me vean no lo van a poder creer. Me da vergüenza que me vean en algunas escenas. Sobre todo las que son con él”, dijo, en relación a su coprotagonista, Agustín Bernasconi, con quien se la relacionó durante el verano pasado.

¿MIENTE?

Y de las redes, la polémica llegó ayer a la televisión. En “Intrusos” (América), la panelista Paula Varela dudó de la veracidad de los dichos de Wanda. “¡Es imposible de creer eso!”, aseguró, y contó que desde la producción de la película la desmintieron.

“¡Nadie le pidió eso! Estoy hablando con gente de la película. Es mentira. Nadie le pidió que engorde”, insistió la periodista, y sumó: “Es ridículo lo que dice. El director no le pidió nada... Ni siquiera se ve gorda en la película, no se basa en eso la historia”.

Por otro lado, Varela se refirió al contrato que habría conseguido Wanda, y que estaría muy alejado a lo que acostumbra: “Cuando ella se reunió por la película pidió una cifra alta, le dijeron que no lo tenían... Directamente le sacaron un cero a lo que pidió”.

“Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, reveló Wanda Nara

Al parecer, el objetivo de Wanda no habría sido ganar dinero con este proyecto. “No importa, la hago igual porque quiero ser como Susana Giménez, así que necesito empezar a hacer cine y tener películas”, recreó Varela la supuesta respuesta que Wanda le habría dado a la producción de la película.